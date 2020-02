Elektrobus už Jizerské hory křižovat nebude, přehříval se a často stál

„Víc stál a chladil se, než jezdil,“ zdůvodňuje náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Problém elektrobusu byl v tom, že jeho kapacita byla pouze 29 lidí. Když všichni nastoupili už v Tanvaldu, musel kvůli přehřátí baterií zastavit na pár minut už ve stoupání na Černé Říčce a potom ještě několikrát.

Cesta z Tanvaldu na Smědavu je plná zatáček, překonává téměř 400 výškových metrů. „Ukázalo se, že takhle nároční horský terén není pro elektrobus vhodný,“ konstatuje Sviták.

S nápadem na tento druh ekologické dopravy ovšem nepřišel Liberecký kraj. Byla to podmínka Povodí Labe, které dosud autobusovou dopravu kolem nádrže Souš odmítalo. Právě kvůli ochraně pitné vody nesmí na Souš vozy těžší 3,5 tun.

Důvodem je obava z případné havárie, při které by do přehrady mohla vytéct nafta a další látky z poškozených vozů. Elektrobus povodí nevadil.

Na silnici možná vyrazí autobus na plyn

„Rozhodně nechceme lidi o možnost dopravy z Tanvaldu na Smědavu během turistické sezony připravit. Zájem byl obrovský. Takže teď zkoušíme dojednat s povodím i policií, aby na trase mohl jezdit autobus na stlačený zemní plyn. Ten by zásobárnu pitné vody neměl nijak ohrozit,“ řekl hejtman Martin Půta.

Jednání ale ještě neskončila. Krajská správa silnic musí nejdřív prověřit parametry silnice na Souš, zda se tam dvanáctimetrový autobus na CNG pohon vejde do zatáček.

„Byly také od policie výhrady k tomu, že by takhle velký autobus mohl ohrozit bezpečnost in-line bruslařů, kteří jezdí kolem Souše. Jenže tohle je normální silnice II. třídy, žádná speciální in-line stezka, kde by měli mít bruslaři přednost. Nicméně věřím, že vše dobře dopadne, a autobus na plyn tam začne jezdit. Bojovali jsme za tohle dopravní spojení přes tři roky,“ uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Podle starostů z Frýdlantska by přitom bylo dobré, kdyby autobus zajížděl i na druhou stranu kopce, nejen ze Smědavy do Tanvaldu, ale i na Frýdlant. Teď sice autobus z Frýdlantu na Smědavu jezdí, ale cestující dál na Tanvald buď museli přestoupit na elektrobus, nebo měli smůlu. Zájem je i o turistickou linku ze Smědavy na Harrachov.

Pořízení elektrobusu přišlo ČSAD Liberec na pouhých 100 tisíc korun. Šlo totiž o prototyp v České republice předtím nevyzkoušený. Nákupu vedení firmy nelituje.

„Jsem rád, že jsme si vyzkoušeli elektromobilitu, ukázalo nám to plusy i minusy této přepravy cestujících. Ukázalo se, že do horských terénů nejsou elektrobusy vhodné. Ale za tu zkušenost to stálo. Předpokládám, že ho teď využijeme na jiných, vhodnějších linkách, nebo bude jezdit pro naše interní potřeby,“ sdělil předseda představenstva ČSAD Liberec Martin Bobek.