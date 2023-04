Energeticky samostatnější Jablonec ušetří, desítky budov osadí fotovoltaikou

Energii na vytápění nebo ohřev vody za přibližně dvacet pět milionů korun ročně si chce do pěti let nezávisle na dodavatelích vyrobit Jablonec, potažmo městem stoprocentně vlastněná společnost Jablonecká energetická. Desítky střech městských budov nebo těch v majetku firmy proto osadí solárními elektrárnami. Ctižádostivý projekt je dle teplárny pilotním pro celou Českou republiku.

Celková investice na osazení střech fotovoltaikou má spolknout kolem sta milionů korun. Jablonecká energetická počítá s tím, že přibližně padesát procent sumy by mohla uhradit dotace ze Státního fondu životního prostředí. Vklad by se měl společnosti vrátit zhruba do pěti let.

Elektrárnami, jež mají mimo jiné pomoci v boji proti energetické krizi, mají být osazeny konkrétně třeba městský plavecký bazén, sportovní hala či budovy mateřských a základních škol.

Přelévání elektřiny mezi objekty

Společnost počítá s tím, že část energie vyrobené fotovoltaikou využije pro své provozy, zbytek by se měl přelévat podle potřeby mezi zapojenými objekty. Benefity z výroby elektrické energie si mezi sebe rozdělí město a jeho společnost. V jabloneckém podnebí se prý dá při nějakých 800 hodinách slunečního svitu počítat ročně s výrobou zhruba 2 640 MWh energie.

Ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil uvedl, že příprava celé rozsáhlé akce začala již loni v létě. „Vytipovali jsme asi sto třicet objektů ve vlastnictví města a případně Jablonecké energetické, postupně se ten výběr zužoval - ať už proto, že to byly památkové objekty, nebo absolutně pro fotovoltaiku nevhodné. Dnes jsme na devadesáti jedna objektech, projekty jsou připravené na zhruba sedmdesát procent, což představuje asi 3,3 MW instalovaného výkonu. A finišujeme s přípravou žádosti o dotaci,“ popsal ředitel s tím, že první solární elektrárny by firma na dvacet střech po městě ráda umístila již letos.

Na technické specifikaci pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele spolupracuje Jablonecká energetická s odbornými partnery z pražského Českého vysokého učení technického (ČVUT). K výběru zhotovitele podle zákona o zadávání veřejných zakázek by pak mělo dojít během letošního léta.

S využitím slunce počítali už dříve

„Optimální by byla situace, kdyby se mohla elektřina mezi objekty přelévat. Třeba v létě nespotřebují školní budovy kvůli prázdninám skoro žádnou, zato je potřeba například v domově důchodců,“ odhalil za ČVUT Hynek Beran.

S využitím slunce jako zdroje energie v energetickém mixu Jablonecká energetická počítala už dříve. „Předpokládali jsme využití energie z fotovoltaických elektráren zejména pro vlastní spotřebu technologií ve zdrojích tepla a také na ohřev vody v letních měsících. V roce 2022 jsme instalovali prvních dvacet sedm panelů o výkonu deseti kWp na střechu našeho zdroje v ulici Boženy Němcové,“ upozornil projektový manažer společnosti Martin Kočí.

Podle Berana je možné, že v budoucnu by do takzvané komunitní energetiky mohly být zapojeny nejen budovy v majetku města nebo teplárny. „Legislativa Evropské unie, která je závazná i pro Českou republiku, zavádí v energetice pojem ve formě nového právního subjektu ‚občanské energetické společenství‘ a ‚společenství pro obnovitelné zdroje‘. Tím vzniká kromě státních společností a soukromých burz závazný a rovnoprávný třetí pilíř evropské energetiky. Členy nebo podílníky takových společenství mohou být fyzické osoby, malé a střední podniky nebo místní orgány, včetně obcí,“ okomentoval Beran.

To potvrdil i ředitel Pospíšil: „V momentě, kdy bude projekt dokončen, se budou moci připojovat další subjekty v rámci města - bytová družstva, společenství vlastníků, drobní podnikatelé, v podstatě kdokoliv. Nejprve ale musíme mít ten základní kámen a teprve pak do něj můžeme zapojovat další subjekty.“