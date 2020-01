Domu v Liberci hrozila demolice, nyní v něm najdou azyl lidé v nouzi

„Naštěstí se plány podařilo předělat a díky tomu se dům zachránil. Od března se do něj nastěhují noví nájemníci v rámci takzvaného sociálního bydlení. K dispozici tu jsou byty od garsonky po 4+KK,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Opravit dům z roku 1880 a původních šest bytů předělat na jedenáct, ovšem nebylo jednoduché. „Museli jsme vystěhovat původní nájemníky, což nebylo úplně snadné, protože někteří tu bydleli třicet či čtyřicet let. Všem jsme ale našli nové, lepší ubytování. Ten dům už nebyl v dobrém stavu. Kompletně se tu musely měnit podlahy a stropy,“ dodal Zámečník.

Dům v Žitavské ulici je první ze šesti městských objektů, kde najdou zázemí lidé v bytové nouzi. „Jde o lidi, kteří nemají kde bydlet nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách. Může jít o studenty, matky samoživitelky, rodiny s dětmi i jednotlivce. Už jsme tu měli padesát tři zájemců na prohlídce. Získat byt ale nebude tak snadné,“ upozornil náměstek primátora Ivan Langr. Při poskytování regulovaného nájemného musí město dodržovat podmínky, které pro sociální bydlení stanovilo ministerstvo pro místní rozvoj.

„Podmínky jsou velmi specifické. Například u čtyřčlenné rodiny je nutné, aby minimálně dva její členové byli v ekonomicky produktivním věku, to znamená od 15 do 64 let, a aby pracovali. Průměrný měsíční příjem domácnosti za poslední rok pak nesmí přesáhnout 0,6 násobku průměrné mzdy. To u čtyřčlenné rodiny znamená 30 800 korun,“ popsal Langr.

Podmínky jsou přísné

Smlouvy s nájemníky bude město uzavírat na rok a bude se i kontrolovat, zda se příjem nájemníků nezvýšil. Pokud si dotyčný najde během roku lepší zaměstnání s vyšším platem, kvůli kterému překročí podmínky pro sociální bydlení, smlouvu na další rok už mu město nedá.

„Ano, ty podmínky jsou přísné. Ale nevymysleli jsme si je, jsou to podmínky dotace. V tomto režimu budou tyto sociální byty fungovat 27 let,“ dodal Langr.

Dohromady Liberec plánuje padesát sedm takových bytů v celkem šesti domech. Dům v Žitavské je prvním z nich. Ještě letos by měla začít rekonstrukce zchátralého domu v Orlí ulici, kde bude dvanáct bytů. Další sociální byty vzniknou v Jablonecké ulici vedle ubytovny krajské nemocnice, v ulici Milady Horákové naproti úřadu práce, na začátku Dvorské ulice na Králově Háji a po bývalé škole v ulici Na Žižkově v Rochlici.