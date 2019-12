Vlastníci pozemků blokují plány na boj proti suchu, které hrozí kvůli dolu

Chtějí příliš velké peníze nebo dělají mrtvé brouky. Celkem osm vlastníků pozemků momentálně blokuje projektování nových přivaděčů pitné vody směrem na Bulovku a na Kunratice u Frýdlantu.

Přivaděče přitom mají zajistit vodu lidem v obcích poblíž polského dolu Turów. S jeho plánovaným rozšířením totiž hrozí, že voda na Frýdlantsku částečně zmizí.

„Bohužel, osm vlastníků pozemků teď všechno blokuje. Buď mají nesmyslné finanční požadavky za to, že by přes jejich pozemky měl vodovod vést, nebo nás úplně ignorují. Nekomunikují s námi, nepřebírají si poštu, nereagují. A stát je v tomto bezzubý, protože nejsme schopni si jejich souhlas vynutit. Hrozba ztráty vody není legrace, je to ohromný průšvih a ti majitelé pozemků nám v tom nijak nepomáhají,“ poukazuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Podle odborné studie, kterou si nechala zpracovat Frýdlantská vodárenská společnost, by za 20 let v obcích, které jsou blízko Turówa, měly úplně vyschnout studny a ve veřejném vodovodu bude chybět 14 litrů vody za sekundu.

Aby lidé v Dětřichově, Kunraticích, Heřmanicích, Višňové, Habarticích, Pertolticích a Černousích nezůstali na suchu, je nutné tam postavit přivaděče vody. Projektové práce ale stojí.

„Máme navržené trasy pro ty dva přivaděče, je to v rozumné variantě, nic megalomanského. Jenže bez územního rozhodnutí nemůžeme pokračovat v projektování. A územní rozhodnutí nezískáme, dokud od všech vlastníků dotčených pozemků nezískáme souhlas. Takže to teď stojí,“ řekl ředitel Frýdlantské vodárenské Petr Olyšar.

S kým není dohoda možná, zatím Ramzer nechce zveřejnit. S majiteli pozemků budou ještě vyjednávat.

„Jiná trasa přivaděčů je hypoteticky možná, ale bojím se, abychom pak kvůli deseti metrům, kterým bychom se museli vyhnout, nebyl přivaděč ve výsledku o kilometr delší a tím pochopitelně dražší. Například část potrubí pro Heřmanice jsme navrhli položit do tělesa zrušené železniční tratě, takže se nám podařilo obejít některé soukromé vlastníky, protože zrušenou trať vlastní obce. Takže někde jsme se problémům uměli vyhnout, ale někde to nejde. Je to těžké. Teď tady voda je a těžko se proto některým lidem vysvětluje, že v budoucnu o ni kvůli Turówu přijdou. Oni ji teď mají, mají i svůj vlastní zdroj vody, a tak je víc nezajímá,“ vysvětlil Olyšar.

Uplatňovat institut veřejného zájmu zatím podle starosty Frýdlantu Ramzera nejde. „To by musely být ty přivaděče zaneseny v územním plánu všech dotčených obcí, což je velmi zdlouhavý proces.“

Podle hejtmana Martina Půty je ale možné, že i k tomuto kroku nakonec dojde. „Bohužel, toto se při přípravě podobných projektů stává. Většina vlastníků je rozumných, ale pak se najdou jednotlivci, kteří zneužívají toho, že jejich pozemky nejde obejít. Pevně věřím, že jednání nakonec dopadnou úspěšně a především vlastníka těch nejrozlehlejších pozemků přesvědčíme,“ řekl Půta.

„Byl bych velmi nerad, kdybychom museli sahat k poslední instanci, což je vyvlastnění. Tomu se chceme vyhnout. Na druhou stranu, když někde chcete udělat vodovod, který je pro danou lokalitu důležitý a obejít pozemky toho vlastníka v podstatě nejde, tak jiné řešení v případě nedohody nezbude,“ podotkl hejtman.