Pizzeria Pizzaman, která sídli v Liberci poblíž terminálu Fügnerova, prodává dubajskou pizzu od minulého týdne.

„Všechno to začalo u pistácií. My je fakt milujeme, ať už je to zmrzlina nebo třeba trdelník s pistáciemi. A jelikož sledujeme, co se děje ve světě gastronomie, všimli jsme si, jak obrovský boom teď mají dubajské čokolády. V tu chvíli nám bylo jasné, že chceme udělat něco neobvyklého, něco jako dubajskou pizzu,“ odhaluje vznik produktu majitel pizzerie Victor Eliot a domnívá se, že je v Česku první, kdo tuto specialitu nabízí.

S konkrétním nápadem na provedení přišla podle Eliota manažerka podniku Kristýna Kubaňová. „Její rodina vlastnila restauraci, ona sama roky makala v pizzerii, takže má fakt čuch na chutě i na to, co by mohlo lidi bavit. Když přišla s tím, že bychom mohli zkusit spojit dubajskou čokoládu s pizzou, šli jsme do toho rovnou,“ pokračuje majitel.

Podle Kubaňové je dubajská pizza trochu jiná než ostatní běžné pizzy, ale přitom pořád chutná.

„Najdete tam spoustu nutelly, pistáciový krém, bílou čokoládu, kataifi těsto pro tu správnou křupavost a spoustu pražených pistácií. Přidali jsme ještě jahody, aby to bylo trochu fresh. Výsledek má být přesně jako Dubaj - trochu luxus, trochu výstřednost, ale hlavně poctivý požitek. Původně jsme chtěli jen něco ‚cool‘, co bude trendy, ale nakonec z toho vznikla pizza, která má fakt charakter. A pistácie. Hodně pistácií,“ směje se Kubaňová.

Jeden strávník nestačí

Dubajská pizza se připravuje ze stejného kynutého těsta jako ostatní pizzy. Pizzař nejprve uválí placku, kterou společně se smetanovým základem upeče v peci. Obsluha podniku poté na upečený základ naskládá všechny ostatní suroviny.

„Je to famózní záležitost pro milovníky sladkého. Sám bych to ale rozhodně nesnědl. Zvládl bych sotva polovinu a kutálel bych se z kopce v kotrmelcích,“ okomentoval výsledek pan Karel, který se v pizzerii zastavil pro pizzu quattro formaggi a při té příležitosti ochutnal kousek dubajské speciality.

Dubajská pizza stojí 450 korun, v průměru má 40 centimetrů a váží zhruba 1 200 gramů. Podle Kubaňové jsou zákazníci nadšení, ale zatím jich prý kvůli vyšší ceně příliš nebylo. Například klasická margherita tu vyjde na 189 korun, šunková pizza na 199 korun a quattro salami či mexická na 229 korun.

Lukáš Hejlík: Přijde mi to jako totální úlet!

„Obvykle nemám nic proti gastronomickým trendům, ale v tomto případě mi to připadá jako totální úlet! Na druhou stranu mám trendy rád právě proto, že vzbuzují zájem o jídlo. Pokud i toto aspoň vede lidi k tomu, aby se o něco zajímali, tak je to fajn. Vlastně je to docela zajímavé,“ míní herec, foodbloger a autor Gastromapy a knih o restauracích v Česku Lukáš Hejlík.

„Je zajímavé, že lidé se mnou často diskutují o tom, proč řemeslná pizza stojí 290 korun. Ale pak vidí nějaký trend a dají si pizzu za skoro pět stovek. Najednou to jsou schopní utratit,“ podotýká.

Podle Martina France, historika zabývajícího se dějinami výživy a stravování, trend dubajské čokolády a z ní odvozených pokrmů brzy pomine. „Takové módy vznikají a zase odcházejí. Myslím si, že z dubajské čokolády se po čase stane jedna z běžných příchutí, ale už nebude budit tak obrovskou pozornost,“ říká Franc přezdívaný Docent Jídlo.

Osobně dubajskou čokoládu ochutnal a příliš ho nezaujala. A rozpačitě hledí i na dubajskou pizzu. „Jestli má být efekt stejný, jako má dubajská čokoláda, tak si myslím, že to je poněkud divoké.“