Místo brownfieldu čtvrť pro všechny. V Liberci přibudou tři stovky bytů

Z výstavby bytových domů na Františkově nebudou těžit jen majitelé nových bytů, ale také současní obyvatelé čtvrtě. Zahrady, hřiště i další plochy mezi bytovkami budou moci kdykoliv navštívit a celá lokalita bude navíc nově plně průchozí.

„Dříve totiž nebylo možné projít z ulice Švermova do ulice Tovární,“ připomíná za developerskou společnost Coop Development Anna Ježková.

„Projekt realizujeme ve třech etapách. Vlastně možná ve čtyřech, protože první část zahrnovala to, že jsme museli zdemolovat celou původní fabriku, aby tu vznikl prostor, který můžeme revitalizovat,“ popisuje návaznost prací Ježková.

Aktuálně už ve dvou žlutých domech stojí a je zkolaudovaná třetina z plánovaných 302 bytů. Všechny z nich jsou družstevní, o přesném poměru této formy bydlení s byty do osobního vlastnictví se u dalších pěti domů bude ještě rozhodovat.

„Tento model se nám osvědčil. Klienty láká, že v případě bytového družstva nejsou dlužníky a nositelem úvěru je družstvo. Stačí tedy uhradit družstevní podíl z ceny bytu na počátku výstavby a zbytek pak splácet formou nájmu,“ vysvětlil v začátcích stavby Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha, které se na stavbě rovněž podílí.

Také podle Ježkové je o družstevní bydlení v krajském městě zájem a většina dokončených bytů je již prodaná. „V Liberci je historie družstevní výstavby poměrně bohatá, tak je na co navazovat,“ míní developerka i přes to, že Liberec stejně jako jiná města v republice před několika lety řešil problematické vypořádávání města s družstevníky, kterým kvůli možné smluvní chybě hrozilo při převodu bytů doplacení až několika set tisíc korun.

„Asi bude chvilku trvat, než bude mít veřejnost k této formě bydlení zase důvěru. My jsme tento případ ale sledovali u výstavby bytů na Rybníčku a reagovali jsme na to tím, že toto je privátní iniciativa družstevní výstavby, která se velmi liší od těch městských družstev. I k nim se ale dneska trochu vrací a hledá se ten správný model,“ připouští Ježková.

Projekt Zahrada Gallas nese symbolicky jméno zakladatele zdejší čtvrti hraběte Franze Clam-Gallase. Patronkou projektu se proto stala jeho pravnučka Agathe Maria Széchényi, která se zúčastnila také položení základního kamene.

„Z původně neatraktivní oblasti vznikne nová čtvrť se zvláštním charakterem. Je to příležitost, jak zahušťovat město, aniž by se zabíraly vnější zelené plochy,“ prohlásila tehdy hraběnka k projektu, který by měl být kompletně hotový do konce roku 2027.