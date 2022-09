Závislých v Libereckém kraji přibývá, k drogám je žene deprese

„Můžeme mluvit o celkové depresi z toho, co se děje,“ naráží koordinátor na válečný konflikt na Ukrajině i obecnou ekonomickou situaci.

Odhadnout přesné množství závislých přitom není podle něj možné. „Díky covidu se sice snížilo užívaní tanečních drog, protože se nepořádaly diskotéky, ale přibylo lidí, kteří začali pít doma. Alkohol přitom ještě často kombinují s léky,“ komentuje Lebeda.

Na vrcholku popularity stále zůstávají také marihuana a čím dál rozšířenější nikotinové sáčky. „Jsou oblíbené mezi dětmi na středních ale i základních školách,“ varuje Lebeda.

Odhalit uživatele je přitom podle něj téměř nemožné. „Nesou s sebou při tom řadu zdravotních rizik. Mohou se i předávkovat. Zvláště když je kombinují s klasickým kouřením,“ poukazuje Lebeda.

Jedinou cestou je tak podle něj prevence a nutnost děti o rizicích informovat. O nárůstu hovoří také některé organizace, které pracují se závislými. „Co se týče počtu vyměněných jehel a dalšího sterilního materiálu, jsou už letos na dvojnásobku oproti předchozím letům,“ dodává Lebeda.

Vzrostl počet vyměněných jehel

Podle ředitele liberecké organizace Most k naději Jiřího Simetha jim přibývá klientů kontinuálně. Čeho ovšem přibylo skokově, je právě počet vyměněných jehel.

„Zatímco dříve jsme vyměnili běžně za měsíc 15 tisíc jehel, teď je to 23 tisíc,“ upřesňuje Simeth. Podle něj to ale neznamená, že by o tolik vzrostl počet narkomanů.

„Vysvětlujeme si to častější tak zvanou sekundární výměnou, kdy jeden klient vyměňuje materiál pro další,“ dodává ředitel. Podle něj se některým lidem kvůli covidu zhoršila ekonomická situace a oni už nemají peníze na to, aby si jehly kupovali.

Jiní si zase během pandemie zvykli na izolaci a začala jim vyhovovat. „Pro nás je to problém, protože s tím člověkem nemůžeme mluvit, nemůžeme jej instruovat, nemůžeme na něj působit,“ vysvětlil Simeth s tím, že jednání s klienty na ně mohou mít pozitivní dopad i po několika letech.

Organizace Advaita, která poskytuje závislým ambulantní i terapeutické služby, hlásí nárůst klientů o více než stovku.

„V pololetí 2022 se celkový počet osob ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku zvýšil z 521 na 637 osob. K nárůstu došlo zejména v poradnách v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě,“ upřesňuje odborný ředitel Advaity David Adameček.

Už loni ale museli navýšit počet zaměstnanců ve svých ambulantních poradnách, protože čekací doba byla více než měsíc.

V kraji škodí drogy ze sousedních států

Podle údajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti patří Liberecký kraj mezi regiony s nadprůměrným podílem počtu problémových uživatelů drog.

Odborný odhad hovoří o dvou až třech tisících osobách užívajících návykové látky rizikově. Jedním z důvodů je jeho příhraniční poloha. Prekurzory (látky, ze kterých se drogy vyrábí - pozn. red.) i hotové drogy sem míří ze sousedních zemí. Velkým problémem zůstává pervitin.

„Přestože TOXI tým odhalil opět řadu pervitinových varen, tak díky poptávce po drogách budou stále vznikat další. Nezbyde nám než se zaměřit na prevenci a pak na pomoc při následcích,“ dodává koordinátor.

Liberecký kraj proto zvyšuje částky, které půjdou na protidrogové služby. „Letošní rok je částka pět milionů korun a na rok příští počítáme s ještě vyšším rozpočtem v řádu šesti milionů korun,“ sdělil Petr Tulpa, náměstek hejtmana za resort sociálních věcí.