Za rok vyrobili deset kilo pervitinu, členové gangu dostali podmínky i jedenáct let

Jeho prodejem mohla získat zhruba deset milionů korun. Suroviny k výrobě zhruba stejného množství této drogy měla ještě k dispozici.

Z jedenácti obžalovaných dnes krajský soud vynesl rozsudek nad těmi, kteří prohlásili vinu, a nebylo tak nutné další dokazování.

To bylo rovněž důvodem, proč podle předsedy senátu Richarda Skýby většině z nich soudci mimořádně uložili trest pod spodní hranicí trestní sazby. „To je samozřejmě jeden ze základních důvodů při ukládání nižšího trestu,“ řekl novinářům.

Čtyřem ze šesti dnes odsouzených hrozil trest až 18 let vězení. Verdikt soudu ale není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání a z obžalovaných se práva na odvolání vzdali dva.

Podle obžaloby léky k výrobě pervitinu získával drogový gang částečně z Polska, což v prohlášení viny uznali i někteří obžalovaní. Pervitin následně vyráběli členové skupiny v podomácku zhotovené laboratoři na různých místech po Liberci, v Proseči nad Nisou, v chatě u nádrže Fojtka v Mníšku nebo v Raspenavě. Vařiči se střídali, celkem jich bylo pět.

Nejpřísnější trest, 11 let vězení, soud uložil třiapadesátiletému Martinu Hendrychovi. V jeho případě šlo o souhrnný trest, neboť za jinou drogovou činnost ho soud před čtvrt rokem potrestal osmi lety vězení. V tomto případě podle obžaloby vyrobil metamfetamin zhruba v deseti případech, jedna várka obsahovala od 400 do 800 gramů drogy.

Desetiletým vězením soud potrestal drogového recidivistu Jana Krčka a 5,5 lety Luboše Smrčka, jenž byl v minulosti za drogové delikty také trestán a byl v podmínce. Jeho obhájce pro něj dnes neúspěšně navrhoval tříletý trest a argumentoval tím, že jeho klient procházel těžkou životní situaci.

Aby splatil dluhy, začal vařit pervitin

Smrček měl kvůli předchozím dluhům vysoké exekuční srážky z platu a po zranění ruky nedostatek peněz řešil tím, že se zadlužil u Votavy. Aby vše splatil, začal vařit pervitin. U soudu to dnes Smrček označil za chybu.

„Zaplatil jsem z toho exekuce, dluhy, ale vím, že to nebyla šťastná cesta. Vím, že mám být potrestaný,“ dodal.

Dalším dvěma obžalovaným pomohlo, že kromě přiznání viny získali i status spolupracujícího obviněného a výrazně pomohli při vyšetřování. Oběma hrozilo 18 let, Jaroslava Ižófa soud potrestal šesti lety vězení a Poláka Daniela Stefana Smólkowského čtyřmi lety. Roční podmíněný trest se zkušební dobou na 18 měsíců soud uložil Ižófově družce Gabrielě Šoltové, jež se na výrobě drog podílela okrajově.

Pro ostatní obžalované bude soud pokračovat v září, což platí i pro Votavu. U soudu se k drogové činnost přiznal jen částečně, odmítl ale, že by šlo o organizovanou skupinu, která si nechala vozit léky k výrobě metamfetaminu z Polska. Hrozí mu trest vězení od deseti do 18 let.