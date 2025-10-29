Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Autor:
  16:52
Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z Polska do Česka.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Co máte v tom pytlíku?“ dotázal se celník. Muž z posádky automobilu odpověděl, že lék na bolest. Igelitový pytel plný krystalické látky, který našli celníci v batohu na podlaze u předního sedadla, vážil 990 gramů.

„Orientační test provedený pomocí Ramanova spektrometru potvrdil přítomnost pseudoefedrinu – látky využívané mimo jiné při nelegální výrobě pervitinu,“ informovala mluvčí Celního úřadu v Liberci Jitka Fajstavrová.

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci.
Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci.
Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci.
Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci.
5 fotografií

Dále celníci zjistili, že spolujezdec, který látku převážel, je veden v policejním pátrání. Příslušníci odboru pátraní Generálního ředitelství cel zajistili důkazní prostředky a vyslechli podezřelého; následně jej předali příslušnému orgánu s návrhem na zahájení trestního stíhání.

„Za uvedený trestný čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až na deset let, případně propadnutí majetku,“ upozornila Fajstavrová.

Cizinci vezli v autě milion eur, celníci posilují výcvik psů na hledání peněz

Mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský potvrdil, že policie zahájila ve věci trestní stíhání obviněného, a to ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

„Zároveň jsme podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby,“ dodal Robovský. Soudce návrh akceptoval, a obviněný tak vyčká na rozhodnutí o vině a trestu v cele vazební věznice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  16:52

Roste tu kyčelnice či zapalice. Český ráj se pyšní další přírodní rezervací

Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) si od toho slibuje lepší ochranu cenných přírodních procesů nebo...

29. října 2025  14:28

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Za zapálení baru platí 18 let vězení, žháři už zbývá jedině ústavní stížnost

Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, potvrdila to mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není...

29. října 2025  9:32

Z chátrající továrny na lustry kulturní centrum. Záchrana Eliášky se rozjíždí

Po letech plánování se rozeběhne rekonstrukce slavné továrny Elias Palme na Českolipsku. Nadačnímu fondu Eliáška s prvotními kroky, jako je zajištění areálu nebo odstranění náletové zeleně, finančně...

28. října 2025  8:14

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

27. října 2025  15:37

Rok se učilo jinde. Kompletní modernizací oslavila jablonecká škola 120 let

Jablonec nad Nisou dokončil přestavbu Základní školy 5. května, která letos slaví 120 let od svého vzniku. Pyšní se novým interiérem, bezbariérovostí i moderním vybavením.

27. října 2025  11:12

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

Třikrát vyhořel. Kounicův dům teď bude sloužit dětem

Před pár lety tam stály jen ohořelé zdi. Teď už se rýsuje nová střecha i interiéry. Dělníci lijí podlahy, omítají zdi, a vznikají tak místnosti budoucího tanečního sálu nebo třeba keramické dílny....

26. října 2025  8:17

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Rekonstrukce i výstavba. V Turnově přibývá míst k bydlení

Tři byty po rekonstrukci, do budoucna desítky dalších. Turnovští zastupitelé řeší otázku bydlení ve městě. Zájemci se teď mohou ucházet ve výběrovém řízení o několik zrekonstruovaných bytů.

25. října 2025  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.