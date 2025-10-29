„Co máte v tom pytlíku?“ dotázal se celník. Muž z posádky automobilu odpověděl, že lék na bolest. Igelitový pytel plný krystalické látky, který našli celníci v batohu na podlaze u předního sedadla, vážil 990 gramů.
„Orientační test provedený pomocí Ramanova spektrometru potvrdil přítomnost pseudoefedrinu – látky využívané mimo jiné při nelegální výrobě pervitinu,“ informovala mluvčí Celního úřadu v Liberci Jitka Fajstavrová.
Dále celníci zjistili, že spolujezdec, který látku převážel, je veden v policejním pátrání. Příslušníci odboru pátraní Generálního ředitelství cel zajistili důkazní prostředky a vyslechli podezřelého; následně jej předali příslušnému orgánu s návrhem na zahájení trestního stíhání.
„Za uvedený trestný čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až na deset let, případně propadnutí majetku,“ upozornila Fajstavrová.
Mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský potvrdil, že policie zahájila ve věci trestní stíhání obviněného, a to ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
„Zároveň jsme podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby,“ dodal Robovský. Soudce návrh akceptoval, a obviněný tak vyčká na rozhodnutí o vině a trestu v cele vazební věznice.