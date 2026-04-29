Na webu policie o tom ve středu informoval její regionální mluvčí Vojtěch Robovský. Specializovaný tým kriminalistů se případem zabýval více než rok, než členy skupiny ve spolupráci se zásahovou jednotkou letos koncem března zadržel.
Za hlavního organizátora policisté považují šestatřicetiletého muže z Jablonce nad Nisou. Podle Robovského prostřednictvím sítě dalších lidí zajišťoval ze sousedního Polska nákup prekursorů, které jsou nezbytnou součástí pro výrobu metamfetaminu.
Podezřelého zadrželi přímo při výrobě pervitinu
„Následně zajišťoval také samotnou výrobu drogy, kterou dále distribuoval nejen v Libereckém kraji a na Mladoboleslavsku, ale i v dalších částech Česka,“ dodal policejní mluvčí.
Drogy podle policistů vyráběl další ze zadržených, čtyřiačtyřicetiletý muž z Liberce. Kriminalisté ho zadrželi přímo při výrobě ve staré zemědělské usedlosti nedaleko Turnova.
Podle množství použitých chemikálií, velikosti baňky a způsobu výroby znalec předběžně stanovil množství prekursoru na 500 gramů, z čehož bylo možné vyrobit skoro 370 gramů metamfetaminu.
„Přistihnout pachatele přímo při výrobě pervitinu je při jejich vysoké míře konspirace mimořádně náročné a představuje významný úspěch,“ uvedl krajský vedoucí Toxi týmu Pavel Folprecht.
Při prohlídce zemědělské usedlosti kriminalisté zajistili, zejména v podkroví, další velké množství chemikálií a odpadních obalů. „Jejich analýzou zjistili, že se v těchto prostorách v minulosti vyráběly až desítky kilogramů metamfetaminu,“ dodal Robovský.
Další velkou laboratoř kriminalisté našli u hlavního organizátora skupiny při jeho zadržení v Jablonci. Konkrétní roli třetího zadrženého v této drogové skupině, což je osmatřicetiletý muž, Robovský neuvedl. „Není vyloučeno, že v souvislosti s tímto případem budou obviněny i další osoby,“ dodal mluvčí.