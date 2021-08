Řidič driftoval na frekventovaném kruhovém objezdu za bílého dne

Řidič vjel na kruhový objezd, ve smyku se obrátil a zamířil si to do protisměru. Podle dopravního experta Romana Budského se nejedná o nic neobvyklého. „Bohužel jsou to lidé, kteří potřebují diváky. Kruhový objezd je na driftování pro ně ideální,“ uvedl. Podle něj se jedná o zvlášť nebezpečný manévr.

„Baví je šokovat ostatní řidiče. Často se ani nemusí jednat o vyjižděné řidiče. A pak už je jen otázka času, kdy se stane neštěstí. Je to demonstrace hlouposti,“ dodal Budský.



Podle mluvčí liberecké policie Dagmar Sochorové se s podobným chování řidičů setkávají často. Většinou si ale podobné chování dovolí spíše v noci. „Pachatele se samozřejmě snažíme dopadnout. V rámci šetření jsme schopni majitele auta zjistit,“ sdělila s tím, že nápomocna jsou v těchto případech i videa pořízená jinými řidiči.