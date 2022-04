Městské lesy Liberec chrlí dřevo, poptávka stoupla kvůli zdražování energií

„Máme co dělat, a to je teprve duben. Poptávka po palivovém dřevu stoupla teď asi o třetinu oproti jiným letům. Objednávkami jsme zavaleni. Je to i tím, že zpracováváme dřevo z vlastních lesů, takže jsme cenově trochu jinde než jiné konkurenční firmy. Dřív byl větší zájem o metrová polena, teď už se hodně prodávají i třiceticentimetrová, naštípaná polena,“ poukazuje ředitel Městských lesů Liberec Jiří Bliml.

Dosud pokácené stromy, jejichž kmeny jsou určené jako palivové dřevo, zpracovávají pracovníci Městských lesů pomocí ručních štípačů, někdy si firma najímá štípací automat. Teď už je ale zájem o dřevo tak velký, že ruční štípače nestačí.

„Všichni cítíme dopad drahých energií a tím narůstající poptávku po dřevu, jak se lidé začínají vracet ke kotlům na tuhá paliva. Proto město koupí pro své Městské lesy automatický štípač s podavačem, který práci výrazně ulehčí a hlavně zrychlí. A také díky tomu prodáme víc dřeva,“ komentuje náměstek primátora Jiří Šolc.

To ale neznamená, že by se kvůli vidině zisku z prodeje začalo v městských lesích víc kácet. „To rozhodně není naším záměrem. Plán těžby je daný, dřeva na zpracování máme dost. V podstatě těžíme i o něco méně, než bychom mohli. Určitě kvůli zvýšené poptávce po palivovém dříví nebudeme víc kácet. Pokud limit těžby dosáhneme, tak prodej paliva zastavíme. Ale ještě nikdy se nám nestalo, že by nebylo co prodávat. Spíš jsme neměli kapacity na to všechno zpracovat,“ uklidňuje Bliml.

Automatický štípač chtěly Městské lesy zakoupit už před lety. Tehdy jim ale většinu času zabrala likvidace kůrovcové kalamity a o palivové dříví nebyl ani tak velký zájem. Teď je situace jiná.

„Bez štípacího procesoru už se neobejdeme. Pořízení stroje nás vyjde na 1,2 milionu korun. Máme ale spočítáno, že návratnost investice je do roka a půl, možná ještě dříve vzhledem ke zvýšeným poptávkám,“ dodal Šolc.

Kromě prodeje dřeva ale musí Městské lesy řešit stále i následky kůrovcové kalamity. Na těžbu tak lidé narazí v okolí kamenolomu v Ruprechticích, která bude pokračovat až ke Strážnému buku, zasaženy jsou i smrky na Ještědu, které se také musí ještě pokácet.