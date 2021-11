Drážní inspekce shání detailní fotky lanovky na Ještěd, můžou objasnit pád

Inspekci zajímají především detailní snímky vnějšku lanovky.

„Drážní inspekce v souvislosti se šetřením mimořádné události na lanové dráze žádá veřejnost, aby jí poskytla případné fotografie exteriéru jakékoliv z kabin pořízené na krátkou vzdálenost. A to zejména fotografie jejich uchycení k tažnému lanu, závěsů, běhounů, vodicích kladek, lan samotných a podobně,“ uvedl Matěj Pluhař z Drážní inspekce.

Podle něj by snímky měly pocházet nejpozději od začátku září letošního roku až do dne, kdy se jedna z kabin zřítila na ještědský svah. Lidé mohou fotografie zasílat na e-mail matej.pluhar@dicr.cz.



Jedna ze dvou kabin lanovky se zřítila na zem v neděli kolem půl druhé odpoledne. Pád ze třicetimetrové výšky nepřežil průvodčí, který v ní jako jediný směrem dolů jel.



MF DNES našla svědka, který tvrdí, že lana pohánějící lanovku byla zchátralá už letos v létě. Dokládá to několika fotografiemi.



„Při bližším kouknutí to bylo roztrhané. Jako když se dlouho tře provázek. Bylo to na více místech obou lan. Kamarád, co jel se mnou, zezelenal hrůzou a barvu dostal až dole na pevné zemi,“ popsal Vladimír Žák z Liberce.

Snímky pořídil letos v červenci a nyní je poskytl i policii, která případ vyšetřuje s podezřením na obecné ohrožení z nedbalosti. Přednosta ještědské lanové dráhy Vladimír Štěpán však striktně odmítá, že by lana byla poškozená.