Vraky hyzdily ulice Nového Boru, město je nabízí za pár stokorun

„Do dražby jdou vozidla, u nichž jsme vyčerpali všechny možnosti, jak majitele kontaktovat,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Celkem se budou dražit čtyři vozy – Opel Zafira, Škoda Fabia, Seat Toledo a Škoda Felicia, jejichž cenu určil soudní znalec.

„Jde o technicky nezpůsobilá vozidla, která jsou vhodná na náhradní díly. Jejich vyvolávací ceny se tak pohybují v řádu stokorun,“ dodal Dvořák.

Prohlídka proběhne 22. ledna od 14 do 15 hodin, zájemci se mohou do dražby přihlásit na místě od 14:30. Ta začne od 15 hodin v městském areálu v Nádražní ulici v Novém Boru. Její vítěz musí za vrak zaplatit na místě a na vlastní náklady jej odvézt nejdéle do pěti dnů. Pokud o auta nebude zájem, město zajistí jejich ekologickou likvidaci.

Ročně řeší Nový Bor zhruba desítku dlouhodobě odstavených aut, většinu majitelů se podaří kontaktovat. S odstraňováním těch problematických napomohla radnici novela zákona z roku 2020, která za autovrak nepovažuje jen zrezivělé a nepojízdné auto bez značek, ale i vůz s minimálně šest měsíců propadlou technickou.

„V odstraňování autovraků z veřejného prostranství v Novém Boru i v jeho částech budeme i nadále pokračovat,“ ubezpečil starosta.