Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Jan Pešek
  12:11
Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem vylil horkou polévku.

Drama se odehrálo v MŠ Mšenáček | foto: archiv MŠ Mšenáček

Dítě se zranilo tento týden v Mateřské škole Mšenáček, která leží u jablonecké přehrady. S informací přišel jako první server Blesk.cz.

„Na základě zjištěných informací z mediálního prostoru jsme včera v jedné z mateřských škol v Jablonci nad Nisou začali šetřit událost, při které bylo tento týden zraněno nezletilé dítě,“ potvrdila událost policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

„Vzhledem k jeho věku nebudeme k tomu případu poskytovat žádné bližší informace,“ doplnila mluvčí.

Podle Blesku měla dítě zranit horká polévka, která se vylila z mísy, když ji personál školky nesl nad hlavami dětí. „Ucho se utrhlo. Doslova. Polévka se vylila na tříletého kloučka. Má velké popáleniny, nejspíš i trvalé zohyzdění,“ řekl serveru jeden z rodičů jiného dítěte, které do školky také chodí.

Ředitelka provedla opatření

Na místě zasahovala záchranná služba. „Zásah nemohu specifikovat,“ uvedl stručně mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Město incident ve školce potvrdilo. „Já k tomu žádné komentáře vydávat nebudu. Jednak si to nepřeje rodina, jednak to dítě je malé. Paní ředitelka nás ujistila, že provedla opatření, aby se podobná situace už neopakovala,“ sdělila mluvčí města Jana Fričová.

Redakce se telefonicky obrátila na ředitelku školky Eva Tuhou. „Nebudu podávat žádné informace,“ řekla Tuhá a zavěsila.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Střelba ve Smržovce. Zemřeli muž a žena, podezřelý je těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví - muž a žena. Další muž, kterého policie zadržela jako podezřelého, má těžké zranění. Střílelo se nedaleko školního areálu,...

Pomsta kvůli ženě, jíž vzali majetek? Bratr střelce promluvil o tragédii ve Smržovce

Premium

V dvojnásobnou vraždu ve Smržovce na Jablonecku pravděpodobně vyústily neshody kvůli majetku. Nad tím, co mohlo seniora podezřelého ze zastřelení dvou lidí k fatálnímu činu dovést, se pro iDNES.cz...

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Milion v igelitce za hlavu šéfa Diama. Kdo mohl chtít uplatit hejtmana Půtu a proč

Premium

Loni navštívil libereckého hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půtu starší muž. V igelitce nesl bankovky. Milion korun v hotovosti. Nabízel je výměnou za to, že hejtman skrze vliv...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem...

22. října 2025  12:11

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Vandal na zahradě rozšlapal všechny obří dýně, jeho řádění neunikl ani skleník

Komunitní centrum Konopná v Liberci muselo zrušit tradiční Dýňobraní. Neznámý vandal na tamní zahradě rozšlapal téměř všechny dýně, které tu pěstovali. Poničil i úrodu ve skleníku.

21. října 2025  15:55

Peklo obsadily rohaté bytosti, pomáhají od plevele a náletů

Především na záplavy bledulí láká vždy na jaře Národní přírodní památka Peklo u České Lípy. K lepším podmínkám nejen pro tyto vzácné rostliny nyní přispívá i stádo koz, které se objevilo v údolí...

21. října 2025  11:29

Martin Půta po obvinění policie zůstává hejtmanem Libereckého kraje

Martin Půta zůstává ve funkci hejtmana Libereckého kraje, oznámili po společném jednání krajské koalice zástupci Starostů pro Liberecký kraj (SLK) a SPOLU. Půtu policie minulou středu obvinila z...

20. října 2025  15:26,  aktualizováno  15:40

Zoologové z Liberce obnovují mořský ekosystém, na dně sázejí trávu a korály

Obnovení poničeného mořského ekosystému. To je cíl vědců a terénních zoologů z liberecké zoologické zahrady. V oblasti ostrova Bangkaru západně od Sumatry vysazují mořské trávy a korály.

20. října 2025  11:44

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Starostové stojí za obviněným hejtmanem Půtou, v pondělí budou jednat se SPOLU

Kvůli obvinění hejtmana Martina Půty se v neděli sešel mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Půtovi, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, vyjádřil sněm i...

19. října 2025  20:44

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

První Češi v NHL: Ludvig prchal ze sídliště přes rakouský lágr. Vítal ho Gretzky

Premium

Zdálo se, že v NHL může dokázat velké věci. Ve druhé sezoně v New Jersey nastřílel 22 gólů a v bodování Devils se vyšvihl na druhé místo. S manželkou Danou se po dramatické emigraci usídlil v...

18. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.