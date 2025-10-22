Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Dítě se zranilo tento týden v Mateřské škole Mšenáček, která leží u jablonecké přehrady. S informací přišel jako první server Blesk.cz.
„Na základě zjištěných informací z mediálního prostoru jsme včera v jedné z mateřských škol v Jablonci nad Nisou začali šetřit událost, při které bylo tento týden zraněno nezletilé dítě,“ potvrdila událost policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
„Vzhledem k jeho věku nebudeme k tomu případu poskytovat žádné bližší informace,“ doplnila mluvčí.
Podle Blesku měla dítě zranit horká polévka, která se vylila z mísy, když ji personál školky nesl nad hlavami dětí. „Ucho se utrhlo. Doslova. Polévka se vylila na tříletého kloučka. Má velké popáleniny, nejspíš i trvalé zohyzdění,“ řekl serveru jeden z rodičů jiného dítěte, které do školky také chodí.
Ředitelka provedla opatření
Na místě zasahovala záchranná služba. „Zásah nemohu specifikovat,“ uvedl stručně mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
Město incident ve školce potvrdilo. „Já k tomu žádné komentáře vydávat nebudu. Jednak si to nepřeje rodina, jednak to dítě je malé. Paní ředitelka nás ujistila, že provedla opatření, aby se podobná situace už neopakovala,“ sdělila mluvčí města Jana Fričová.
Redakce se telefonicky obrátila na ředitelku školky Eva Tuhou. „Nebudu podávat žádné informace,“ řekla Tuhá a zavěsila.