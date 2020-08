Bikeři nelegálně sjíždějí kopce v Českém ráji, v CHKO si staví překážky

„Jsou to cyklotrasy, které dělají downhillisti. Jde o extrémní tratě. Vybírají si ty nejtěžší části CHKO Český ráj, jako je třeba Kozákov nebo Příhrazské skály,“ vysvětluje vedoucí správy CHKO Český ráj Jiří Klápště. Na problém upozornil iRozhlas.cz.

Podle vedoucího správy jde o jednoznačné porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Bikeři svou rychlou jízdou ničí skály a okolní přírodu.

„Nejen že to sjíždějí, ale budují i překážky – skoky a mostky. A to většinou z pletiva nebo různých kusů železa nebo dřeva. Tím ničí terén a mění povrch,“ zmínil Klápště.

Na Kozákově podle něj vznikají stezky už delší dobu. „Je tam zhruba pět šest různých tras, kudy se dá jet dolů a je z toho takový nelegální bikepark,“ zmiňuje správce. V Příhrazských skalách se strážci s cyklotratěmi setkali poprvé.



Strážci se jezdce snaží vypátrat. „Je ale těžké chytit je při činu. Máme určité indicie, kdo to stavěl a kdo se na tom podílel. Ale vždycky je pachatel o krok napřed před tím, kdo ho honí,“ říká Klápště.

Jezdcům navíc hrozí vysoké pokuty. „U soukromé osoby hrozí pokuta až sto tisíc, u právnické až milion korun,“ dodal.

Strážce trápí i čtyřkolkáři a motorkáři

Kromě bikerů ale strážce trápí i jezdci na čtyřkolkách a motorkách. V polovině července jeden ze strážců divokou jízdu čtyřkolky zaznamenal na video a zároveň řidiče vyzval, aby předložil povolení k vjezdu i občanský průkaz. Majitel vozidla však na strážce začal agresivně najíždět a pak ujel.

„Video znázorňuje až úprk závodníka poté, co se dozvěděl, že náš kolega volá Policii ČR, které byla celá věc předána k dalšímu šetření,“ informovala CHKO.

Řidič se Českým rájem proháněl na čtyřkolce CAN-AM Maverick, jejíž cena je téměř milion korun.

Strážci přírody zmohou bez asistence policie jen málo. „Nemůžeme jim doporučit, aby šli do nějakého kontaktu. Napadeni byli už opakovaně. Když to skončilo verbálním útokem, byla to lepší varianta. Motorkáři na strážce běžně najíždějí,“ řekl k problematice již před třemi lety Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.



Krajská policie se začala více zaměřovat na protizákonné vjezdy motorkářů do lesů a do nejpřísněji chráněných oblastí už před třemi lety. K dispozici měli tehdy devět čtyřkolek i vyškolené lidi. Policisté také zvýšili kontrolu nepovoleného parkování aut v lesích a vjezdů na lesní cesty.