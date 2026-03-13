Miliony pro vybrané? Dotace v libereckém mládežnickém sportu provází kritika

Město schválilo dotace pro mládežnický hokejový klub TJ Bílí Tygři Liberec a fotbalový FC Slovan Liberec ve výši šesti milionů korun ročně po dobu tří let.
Podle náměstka primátora pro územní plánování, majetek a sport Adama Lenerta má město dva dotační programy pro mládežnický sport. Jeden rozděluje stejnou částku 2500 korun na sportující dítě, druhý je zaměřen na podporu mládežnických základen významných sportovních klubů.
Významný sportovní klub musí splňovat kritéria
„Má svá pravidla, která jednohlasně schválil i sportovní výbor, kde mají všechny strany své zastoupení a rozhoduje se tam na základě parametrů, kde pro rok 2025 byla nastavena kritéria pro výběr významných klubů,“ pokračoval.
Mezi kritéria patří například účast a umístění dospělých v nejvyšších anebo v druhých nejvyšších soutěžích v roce 2024 nebo účast a umístění dětí a mládeže v mezinárodních a celostátních soutěžích. Město oslovuje asi devadesát registrovaných klubů na území města, a pak vzniká pořadí.
„Mládež Bílých Tygrů a Slovanu je dlouhodobě úspěšná, proto i ta podpora byla nejvyšší, ale ta nejvyšší také vychází z přerozdělení akademií,“ odůvodnil náměstek. Zdůraznil zároveň, že žádné peníze nesměřují do profesionálních sportovců A-týmů.
Opozice model kritizuje
„Všechno jde do amatérských bez smluvních dětí a mládeže. Když se podíváme do jiných měst, například Zlín, který nehraje ani extraligu ledního hokeje má 9,5 tisíce korun na profitým a na akademii 25 milionů,“ popsal.
Opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL) označuje model za nespravedlivý. Podle ní výše příspěvku pro tyto dva kluby je sedmkrát vyšší než u ostatních klubů, které dostávají 2500 korun na jednoho registrovaného sportovce, dítě nebo mládežníka.
„U výše jmenovaných dvou klubů je to 17 tisíc korun. Ten rozdíl opravdu nevysvětlíte finanční náročností právě těchto dvou sportů, potažmo a přesněji těchto sportů ve výše jmenovaných dvou klubech,“ upozornila.
Lenert oponuje tím, že dotace a poskytnuté peníze se musí vyúčtovávat. „Akademie mají svou cenu a vkládají do toho nějaké peníze. Některé kluby ani vyšší částky nejsou schopné vyúčtovat, protože ten sport je každý jinak finančně náročný,“ podotkl.
Podle Kocumové výše příspěvku umožňuje kvalitnější zázemí, vybavení, školení trenérů, či nižší příspěvky, které rodiče musí za děti platit. „Pak je druhá rovina, speciálně ve sportu mluvíme o fair play a snažíme se jeho základy vštěpovat i dětem. A tady vedení města zbořilo spravedlivý systém dotací, který tu byl nastavený,“ podotkla Kocumová.
Kluby se mají dělit na dvě skupiny
Zároveň dodala, že v Liberci se nachází kluby sobě rovné a pak ty rovnější. „Vedení města vytvořilo skupiny privilegovaných a těch ostatních. Nikoliv podle nějakých daných pravidel nebo kritérií, finanční náročnosti, ale prostě podle toho, kdo za těmi kluby v pozadí stojí a jedná,“ tvrdí.
„Záleží na jejich úspěších. Rozpočet města je samozřejmě nějak ohraničený. Ale není to o tom, že bychom tady chtěli nějaké kluby omezovat,“ upřesnil náměstek Lenert s tím, že mezi významné kluby patří také další liberecké oddíly, jako třeba TJ Dukla Liberec, FBC Liberec, TJ VK Dukla Liberec nebo Slavia Liberec orienteering.
Například v Libereckém tenisovém klubu sportuje přes dvě stě dětí a roční náklady na všechny mládežnické týmy dosahují zhruba 1,5 milionů korun.
„Tenis je individuální sport, kde jsou náklady na přípravu výrazně vyšší. Příprava reprezentanta ve 12 letech stojí přibližně 750 tisíc korun ročně, u patnáctiletého reprezentanta se tyto náklady pohybují zhruba na dvojnásobku,“ podotkl místopředseda a manažer Libereckého tenisového klubu Tomáš Trsek.
Podle něj klub vnímá výrazný posun ve financování sportu. „V rámci programu 6. 1 připadá na tenis 2500 Kč na dítě. Do podrobného rozpočtu sice nevidíme a ani jsem se po něm nijak zvlášť nepídil, nicméně ve srovnání s předchozími lety jde o opravdu výraznou změnu,“ uvedl Trsek.
Opozice navrhuje rovnoměrnější rozdělení podpory mezi všechny sportující děti. „Pokud v rozpočtu najdu 12 milionů ročně, mohu je, jako to udělala současná koalice, dát dvěma silným klubům, kde sportuje kolem 700 dětí z celkového počtu přibližně 20 tisíc, které ve městě žijí,“ pověděla Kocumová.
Částka na podporu všech klubů
„Nebo o těchto 12 milionů radši navýším částku na podporu všech sportovních klubů. Což jsme koneckonců na zastupitelstvu navrhovali, ale Starostové, ANO, SPD a samozřejmě ani ODS to nepodpořili,“ pokračovala.
Podle Kocumové existuje ještě lepší varianta. „Část peněz dám do podpory všech klubů, a část využijí na zajištění bezpečného otevření školních tělocvičen, hřišť a městských sportovišť a rozšířím nabídku volně dostupných areálů,“ dodala.
Zároveň zdůraznila, že tím umožní přístup ke sportu i pro ty, kteří nemají doma podporu, ať už finanční, nebo morální, pro to, aby sportovaly organizovaně.
Rozdíly ve financování mládežnických sportů vnímá i majitelka a trenérka sportovního lyžařského klubu SNOW SPORTS Racing Lucie Hrstková. „Mám doma malého hokejistu a dceru, která lyžuje. Mám příměr toho, kolik stojí tento sport a kolik lyžování,“ popsala.
Financování sportů je rozdílné
Lyžování je podle ní extrémně finančně náročný sport. „Nemůžeme to srovnávat třeba s volejbalem nebo se stolním tenisem, jsou to pořád sporty. Děti ho mají rády a rády ho dělají,“ řekla.
Podle ní, pokud chtějí rodiče vychovávat děti pro budoucí reprezentační úroveň a být konkurenceschopní, se celkové náklady za jedno dítě kolem deseti let věku mohou pohybovat mezi 15 až 20 tisíci korunami měsíčně. „Lyžování patří mezi jedny z nejnáročnějších sportů finančně a veškeré vybavení tady hradí rodiče a pomoc ze svazu,“ uzavřela.