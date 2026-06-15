Uzavírka u „sněhuláka“ ucpala Liberec, skutečný test ale teprve přijde

Rekonstrukce mostů nad ulicí Sousedská u obchodního centra Globus je podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozdělená do dvou etap, každá potrvá zhruba čtyři a půl měsíce.
Letos opraví EUROVIA CZ most ve směru na Děčín, napřesrok most ve směru na Turnov. Oba jsou ve špatném stavu. Podle ŘSD zůstane silnice I/35 po celou dobu průjezdná v jednom jízdním pruhu pro každý směr.
V pondělí ráno v dopravní špičce se podle fotoreportéra iDNES.cz proud aut v úseku, v němž nově platí částečná uzavírka, pohyboval krokem, zhruba tři kilometry za hodinu.
„Všiml jsem si, že pod mostem se vyklízí několik doupat bezdomovců, což komplikuje práci dělníků,“ poznamenal řidič. Současně vyjádřil obavy z možných scénářů, které by mohly nastat třeba v případě dopravní nehody.
„Jakmile se tam stane sebemenší ťukanec, kdy budou muset auta zastavit, fotit a vyplňovat papíry pro pojišťovnu, tak vůbec nevím, kudy se to přes Liberec bude dát objet. Pravděpodobně nikudy,“ uzavřel.
Kompletní oprava mostů potrvá do srpna 2027 a vyžádá si téměř 70 milionů korun bez daně.
Komplikace do podzimu
Jiří Zavadil projížděl stejným místem kolem 9. hodiny ráno, kdy situace byla již klidná. „Čekal jsem, že to bude náročnější,“ řekl.
„Před kasinem je zpomalení na 80 kilometrů v hodině, potom na 60. Myslel jsem, že bude třeba zastavit. Ve výsledku jsem projel nejvyšší předepsanou rychlostí, protože tam žádný velký provoz nebyl,“ sdělil. Kvůli očekávaným komplikacím vyjížděl do práce s časovou rezervou, nakonec se ale nezdržel.
Částečná uzavírka na průtahu Libercem potrvá letos do 26. října. „Řidiči musejí počítat se sníženou rychlostí. Na nezbytně nutnou dobu bude zavřená komunikace pod mostem. Od 19. června od 18 hodin do 20. června do 8 hodin a od 20. června od 18 hodin do 21. června 2026 do 8 hodin,“ informovala Kamila Zahálková z ŘSD s tím, že po dobu úplných uzavírek povede objížďka přes ulice Londýnská, Ostašovská a Sousedská. „Termíny dalších uzavírek nejsou pevně stanoveny,“ dodala.
Kraj uspěl s kritikou
Proti původním dopravně-inženýrským opatřením ŘSD se v předchozích týdnech vymezilo vedení Libereckého kraje: „Kraj považuje za nepřijatelné uzavírat tuto důležitou dopravní tepnu právě v době, kdy je kvůli opravě mostu až do prosince uzavřena také Londýnská ulice v Liberci.“
Hejtman Martin Půta varoval před neřešitelnými dopravními problémy i před zdržením autobusů. A to hlavně o víkendech, kdy bývá takzvaný sněhulák i za běžného provozu ucpaný.
„Jsem rád, že se nám v rámci připomínek samosprávy Libereckého kraje povedlo alespoň víkendové úplné uzavírky na silnici I/35 u ‚sněhuláka‘ posunout do časů mezi podvečerní šestou až ranní osmou hodinu,“ uvedl Půta, který podle svých slov hovořil s ředitelem krajské správy ŘSD také o nepřetržitém provozu prací, a tedy i případném zkrácení uzavírky.
Liberecká křižovatka Sněhulák
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