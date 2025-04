Dopravní terminál v Liberci za dvě miliardy. Kraj vyhlásil architektonickou soutěž

Soutěž má vybrat nejvhodnější architektonickou koncepci a tým, který zpracuje projektovou dokumentaci stavby, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Vybudování terminálu v Liberci přijde podle předběžných odhadů na víc než dvě miliardy korun.

Terminál by měl propojit železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu. Soutěž je dvoukolová.

„Soutěžní návrhy se mohou podávat do 31. července. Je to první krok k tomu, abychom měli včas, až budou hotové ty nové rychlé koleje z Prahy do Liberce... i to nádraží a celý ten uzel,“ doplnil Půta.

Architektonický návrh se podle Půty dotkne nejen hlavní budovy vlakového nádraží, ale i řešení středového nádraží.

„A bude se to týkat i budovy Skloexportu, přednádražního prostoru a stavby parkovacího domu, který by měl obsluhovat nejen cestující, ale i přilehlé budovy,“ řekl liberecký hejtman.

3. července 2024

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Základem terminálu se má stát hlavní nádražní budova, ke které by se měly přesunout i autobusy, což si vyžádá zrušení několika kolejí. Nové prostory bude třeba zajistit například také pro drážní hasiče.

Vizi propojit autobusovou a vlakovou dopravu v jediném areálu představil liberecký městský architekt, dnes náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) s dalšími odborníky v roce 2012. Liberecká radnice ji ale o čtyři roky později odmítla a pokračovala v přípravě výstavby nového terminálu na dnešním autobusovém nádraží. Nakonec z toho sešlo a před pěti lety převzal projekt Liberecký kraj, který ho nejprve nechal přepracovat a pak od něj zcela ustoupil.

Propojení vlakové, autobusové a městské dopravy je podle Půty trendem. „Současná situace nevyhovuje, protože přestup není na jednom místě,“ řekl.

Propojení jednotlivých druhů dopravy v jednom uzlu by podle něj mohlo do veřejné dopravy přivést další cestující. Projekt získá podle hejtmana na významu v budoucnu, až Liberec spojí s Prahou rychlé železniční spojení, které se připravuje. Náklady odhaduje Správa železnic na 80 miliard korun.