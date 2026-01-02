Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy

Cena moderního dopravního terminálu, jehož stavbu plánuje Jablonec nad Nisou minimálně od roku 2017, narostla. Vedení města předpokládá, že zakázka přijde na zhruba půl miliardy korun.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou stát do konce roku 2028.

foto: Město Jablonec

Revitalizaci bloku mezi ulicemi 5. května, Kamenná a Lipanská chce magistrát zahájit v tomto roce. Kromě nové budovy terminálu a nástupišť se projekt zaměří na vnitřní a venkovní mobiliář, úpravu veřejného prostoru včetně zeleně, nový park či úpravu obou nábřeží Lužické Nisy včetně schodů k vodě.

„Je to největší stavební zakázka, kterou jsme v novodobé historii města měli,“ upozornil jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Pod ni nespadají vybavení a technologie, které město bude soutěžit zvlášť. Chuchlík věří, že se zbědované území stane plnohodnotným veřejným prostranstvím, kam lidé nebudou chodit jen za veřejnou dopravou.

Nový jablonecký terminál za 400 milionů usnadní cestování. Stavba začne na jaře

„Autorem návrhu nového terminálu je kancelář DMNK, která zvítězila v architektonické soutěži už v roce 2018,“ připomněla mluvčí Jablonce Jana Fričová.

Magistrát se podle Chuchlíka na nákladnou zakázku připravoval s pomocí externích společností i konzultacemi s poskytovatelem dotace, aby ohlídal všechny souvislosti a rizika, která by mohla nastat.

Tramvají do centra města

„Nejvíc ze všeho spočívají v koordinaci s prodloužením tramvajové trati. Už v samotném projektu jsme se snažili s projektanty pečlivě identifikovat rozhraní stavebních objektů, které jdou za námi a za dopravním podnikem,“ poznamenal Chuchlík s odkazem na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), který je investorem projektu prodloužení tramvajové trati z Tyršových sadů o zhruba osm set metrů na budoucí terminál.

Zmíněné stavby se na daném území propojují, obě strany proto řeší technickou a technologickou koordinaci. Zastupitelstvo Jablonce schválilo smlouvu s DPMLJ, v níž jsou vytyčené základní stavební i časové pilíře investičních projektů obou partnerů.

„Na jednom staveništi se musí potkat dvě stavební firmy, dva investoři, kteří se s tím musí prostorově i organizačně vypořádat. Smlouva předjímá možnost, že by někdo nebyl včas připraven. V takovém případě musí dát do určité lhůty vědět investorovi, že se harmonogram nepodaří splnit. A ten druhý na to může zareagovat a upravit rozsah plnění,“ popsal blíže Chuchlík. Město se tím jistí i kvůli stomilionové dotaci, kterou na terminál dostane z Integrovaného regionálního operačního programu.

Hotovo do poloviny roku 2029

Chuchlík současně připustil, že i když ideální harmonogram počítá se začátkem stavby v květnu letošního roku, kvůli případným dotazům účastníků výběrového řízení se může lhůta ještě posouvat.

„Předpoklad je 24 měsíců na stavbu. A i s tím máme drobnou rezervu pro termín dotačního období, kterým je polovina roku 2029,“ dodal. Do té doby musí město dotaci vypořádat včetně související administrace.

V průběhu stavby má stávající autobusové nádraží fungovat bez omezení. K jeho obsluze však bude třeba používat jiné příjezdové cesty. „Do budoucna se s přesunem autobusáku na nové místo uvolní významné území kolem dolního centra,“ uzavřel Chuchlík.

Na střechách nových přístřešků budou umístěné fotovoltaické panely, které budou dodávat energii objektu i nabíjecím stanicím pro autobusy. Se zlepšením mikroklimatu pomůže zelená střecha.

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 509 milionů korun s DPH. V této částce je 408,3 milionu korun za stavební práce, půl milionu korun za pětileté servisní služby a 11,9 milionu korun za rozvojovou péči o zeleň,“ doplnila mluvčí Jablonce Jana Fričová.

