Je zcela nekompetentní, kritizuje primátor Jablonce šéfa dopravního podniku

„Vůbec nechápu, co tam dělá. Za dvacet pět let v byznysu jsem nepotkal nikoho tak totálně nekompetentního v takto vysoké funkci. Dopravní podnik se k Jablonci nechová jako k partnerovi. Neustále do nás mediálně kope. Apeluji na majoritního vlastníka, kterým je město Liberec, zda je zvolený management dopravního podniku kompetentní k vedení takto strategické společnosti vlastněné oběma městy,“ uvedl Milan Kroupa.

Vzájemná nevraživost začala, když společnost Busline předčasně vypověděla Dopravnímu podniku Liberce a Jablonce (DPMLJ) smlouvu na zajištění městské dopravy v Liberci a Jablonci.

Zatímco provoz v Liberci obstaral dopravní podnik vlastními silami, pro Jablonec vypsal výběrové řízení. Vše ale skončilo u antimonopolního úřadu a v Jablonci dál jezdí Busline, ovšem za vyšší cenu než předtím.

„Jablonec se tváří, že k tomu byli donuceni okolnostmi, ale přitom šlo o plán připravený předchozím vedením DPMLJ. Chápu, že panu Kroupovi víc vyhovovalo minulé vedení dopravního podniku než současné. Já se ale jeho výroky nehodlám zabývat a nechci svou energii vynakládat na nějaké soudní spory,“ reagoval šéf představenstva DPMLJ Michal Zděnek na ostrá slova jabloneckého primátora.

Víc mu vadí Kroupovo vystupování a výroky proti dopravnímu podniku jako takovému. Zděnek se totiž nedávno stal členem dozorčí rady ČSAD Liberec, jejíž akcie loni koupil Liberecký kraj.

„To místo mi nabídl hejtman a já to přijal. Je to snad potvrzení, že odvádím dobrou práci. Panu Kroupovi to ale tolik leželo v žaludku, že aktivně lobboval za to, aby k žádnému personálnímu propojení DPMLJ a krajského dopravce nedošlo. Také se snažil o odvolání celého představenstva,“ dodal Zděnek.

Něco takového ale Kroupa popírá. „Nechápu, co tím sleduje. Nic takového jsem nedělal. Jen si dovolím štiplavou poznámku, že pokud budou pokračovat v nastoleném trendu, tak dopravní podnik brzy zavře brány,“ odvětil Kroupa s tím, že kvůli útokům na svou osobu zvažuje podání žaloby.

Naopak jeho výpady proti dopravnímu podniku řeší pro změnu právníci DPMLJ.

„Je pochopitelné, že lidem, kteří se podíleli na tunelování dopravního podniku, a kteří jsou za to dnes stíháni, nevyhovuje, že teď důsledně revidujeme všechny smlouvy a aktivně vystupujeme proti korupčním praktikám, které tu panovaly. V tomto kontextu je třeba vnímat i útoky v osobní rovině, které jsou proti představitelům DPMLJ ze strany primátora Kroupy opakovaně a cíleně vedeny,“ stojí v tiskové zprávě dopravního podniku.

Tramvaj do Jablonce není dořešená

Ten tak viní jabloneckého primátora z vědomé spolupráce s lidmi, kteří jsou kvůli DPMLJ obviněni z korupce a manipulování zakázek. Konkrétně ze styků s Lubošem Wejnarem, bývalým ředitelem dopravního podniku, dnes manažerem městské společnosti Jablonecká dopravní.

„Pro mě je pan Wejnar odborník, takže ať se to někomu líbí nebo ne, spolupracovat s ním budu. Dává mi informace, které bych od dopravního podniku nedostal. Odsouzen zatím nebyl, takže platí presumpce neviny,“ argumentuje Kroupa.

Liberec, který vlastní v DPMLJ 99,62 procenta akcií, není ze situace nadšený. „Z těch mediálních výstupů nejsme šťastní. Ale Jablonec by měl nejdřív vyřešit to, co je skutečně palčivé. A to je nedořešené financování tramvajové linky 11 mezi Libercem a Jabloncem. Pak se můžeme zabývat případně nějakými personáliemi. Ale pan Kroupa se ani s námi moc nebaví,“ uvedl náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.