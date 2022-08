Roční kupon na splátky v Liberci nebude, podnik by přišel o 10 milionů

Zastupitel Jindřich Gubiš (ZpL) proto navrhl, aby město pomohlo těm, kteří si takovou částku nemohou dovolit najednou vydat.

„Jsou lidé, a není jich málo, kteří nedokážou jednorázově zaplatit roční zvýhodněný kupon a kupují si tak měsíční lítačku, která je ovšem cenově nevýhodná oproti ročnímu kuponu. Proto jsem navrhl, aby cestující v momentě, kdy si koupí sedmý měsíční kupon v řadě, čímž překročí cenu zvýhodněné roční jízdenky, měl tento sedmý kupon s dobou platnosti na dalších pět měsíců. Šlo vlastně o administrativně jednodušší způsob, jak by si mohli lidé koupit výhodnější roční lítačku na splátky,“ popisuje Gubiš.

Měsíční kupon v liberecké MHD stojí 530 korun. Cestující, kteří si nemohou dovolit jednorázový náklad 3 650 korun za roční kupon, zaplatí při nákupu měsíčních jízdenek ve výsledku skoro dvojnásobek, 6 360 korun.

Podle Gubiše tak jen prohlubují svoji těžkou životní situaci. „V době, kdy se všem zvyšují náklady na život, je povinností kompetentních pomáhat těm nejohroženějším,“ myslí si Gubiš.

Rada návrh odmítla

Rada města ale návrh odmítla. „Nařízení jsme nepřijali, protože neodpovídá realitě. Zároveň jsme ale dali úkol vedoucímu odboru, aby v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2023 a s ohledem na možnosti města připravil případnou novelizaci toho cenového nařízení. Pokud by tam nějaké mimořádné peníze byly, šla by případná úprava jízdného směrem dolů udělat,“ okomentoval náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Výpadek, o který by dopravní podnik přišel, pokud by návrh zastupitele Gubiše prošel, činí 10 milionů korun. „Ten výpadek bychom museli jako město uhradit, takže je otázka, z čeho bychom na to vzali. Změnu tarifu si umím představit, zlevnění nezavrhuji, ale musíme vědět, z čeho bychom vzniklou ztrátu zaplatili,“ uvedl radní Petr Židek (ODS), který je předsedou dozorčí rady Dopravního podniku Liberce a Jablonce.

Podle náměstka Šolce by navíc bylo nezodpovědné sebrat dopravnímu podniku z tržeb deset milionů v momentě, kdy rostou ceny energií. Ceny má město zafixované jen do konce letošního roku.

„Budeme mít příští rok velké starosti, jak dopravní podnik ufinancovat. Proto nemůžeme bez znalostí za kolik vysoutěžíme za pár dnů energie, rozhodnout, že zavedeme další zlevněný tarif. To by teď nebylo zodpovědné,“ dodal Šolc.

Vedení města dál argumentuje tím, že na podnět opozice už před časem jeden sociální tarif v městské dopravě zavedlo. Lidé v hmotné nouzi mají nárok na zlevněné jízdné ve stejné hodnotě, jakou platí děti, studenti a senioři. Tedy polovinu základní ceny.

Podle opozice by ale nový návrh měl dopad na mnohem větší skupinu lidí. „Kdy jindy pomoci lidem, než teď. Město se kvůli výpadku deseti milionů nepoloží. Kvůli inflaci a vyššímu výběru DPH příjmy města rostou o mnohem vyšší sumy,“ řekl zastupitel Josef Šedlbauer (ZpL).