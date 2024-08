Opilý řidič narazil do stromu a do auta. Zranili se tři lidé, spolujezdec zemřel

Ve středu kolem šesté hodiny večer havarovala v Čisté u Horek dodávka Renault Trafic. Její řidič vyjel mimo silnici první třídy č. 16 a po několika metrech narazil do vzrostlého stromu. Od něj se vozidlo odmrštilo doleva do protisměru, kde narazilo do protijedoucího automobilu Hyundai Tucson. Ten zůstal po nárazu stát na silnici.

„Renault Trafic poté ještě sjel vlevo mimo silnici. V době dopravní nehody ve vozidle kromě řidiče cestovali ještě tři spolujezdci – dva dospělí a jedno nezletilé dítě,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Všichni se zranili.

„Na místě jsme měli čtyři zraněné osoby. Dvě utrpěly těžké poranění a byly transportovány letecky. Pomáhala nám tam královéhradecká záchranná služba vrtulníkem,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Podle informací mluvčí krajské policie pacient v královéhradecké nemocnici následně svým zraněním podlehl. „K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva,“ dodala Sochorová.

Posádka druhého vozu byla v pořádku

Druhý pacient s těžkým poraněním skončil na traumacentru v Liberci, třetího účastníka nehody odvezli s lehkým zraněním záchranáři do jilemnické nemocnice. „Nezletilou osobu se středně těžkým poraněním přepravila pozemní posádka na liberecké traumacentrum,“ doplnil Georgiev.

U řidiče renaultu ještě týž večer provedli policisté v liberecké nemocnici dechovou zkoušku. Vyšla pozitivně. V dechu zraněného řidiče naměřili 1,48 promile alkoholu.

Posádka druhého vozidla hyundai vyvázla bez zranění, test na alkohol byl u řidiče negativní.

„Veškeré okolnosti celé události nyní šetří kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Semilech, samozřejmě ve spolupráci s policisty semilského dopravního inspektorátu,“ uzavřela Sochorová.