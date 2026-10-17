„Na naše Krajské operační a informační středisko byla havárie nahlášena ve 3:47. Kvůli poloze vozidla byla komunikace naprosto neprůjezdná, návěs s tahačem skončil zlomený napříč celou silnicí vzpříčený mezi svodidly,“ informovali krajští hasiči.
Na místě provedli protipožární opatření. K úniku provozních kapalin a pohonných hmot nedošlo, automobil byl poháněn LNG.
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„Událost se obešla bez zranění řidiče. Před sedmou hodinou ranní, konkrétně v 6:55, bylo vozidlo vyproštěno,“ dodali hasiči. Majitel si z místa nehody v obci Borek, která spadá pod Frýdštejn, poté zajistil vlastní odtah.
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