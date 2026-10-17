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Nákladní automobil se na Jablonecku zaklínil mezi svodidly a zablokoval silnici

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  10:17

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Nákladní automobil, který se v sobotu brzy ráno zaklínil mezi svodidly, zcela zablokoval silnici I/10 v části obce Frýdštejn na Jablonecku. (17. října 2026) | foto: HZS Libereckého kraje

Nákladní automobil, který se v sobotu brzy ráno zaklínil mezi svodidly, zcela zablokoval silnici I/10 v části obce Frýdštejn na Jablonecku. Řidič vyvázl bez zranění, likvidace dopravní nehody zabrala turnovským profesionálním hasičům tři hodiny.

„Na naše Krajské operační a informační středisko byla havárie nahlášena ve 3:47. Kvůli poloze vozidla byla komunikace naprosto neprůjezdná, návěs s tahačem skončil zlomený napříč celou silnicí vzpříčený mezi svodidly,“ informovali krajští hasiči.

Na místě provedli protipožární opatření. K úniku provozních kapalin a pohonných hmot nedošlo, automobil byl poháněn LNG.

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„Událost se obešla bez zranění řidiče. Před sedmou hodinou ranní, konkrétně v 6:55, bylo vozidlo vyproštěno,“ dodali hasiči. Majitel si z místa nehody v obci Borek, která spadá pod Frýdštejn, poté zajistil vlastní odtah.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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