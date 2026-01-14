BusLine v České Lípě skončí. Město hledá, kdo dopravce za pár let nahradí

„Jelikož výběr nového dopravce je časově náročný, rozhodli zastupitelé o způsobu, jakým bude vybrán. Zároveň také schválili Plán dopravní obslužnosti, který bude platný až do roku 2030,“ vysvětlila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.
Příštího dopravce v České Lípě pomohou vybrat i zastupitelé, běžně o tom rozhoduje jen rada města. „Zakázce přikládáme mimořádnou důležitost, a proto se jí zabýváme včas, a to více než tři roky před tím, než vyprší stávající smlouva,“ přiblížila starostka České Lípy Jitka Volfová. Zastupitelé probírali i možnost zřízení vlastního dopravního podniku.
„Možnost jsme dlouze diskutovali, ale připravit zřízení vlastního podniku je extrémně časově i finančně a logisticky náročné. Proto jsme se rozhodli dopravce vybrat standardním způsobem,“ objasnil českolipský místostarosta Jakub Mencl. Nová smlouva by pak měla platit dalších deset let. „Není vyloučeno, že v průběhu těchto let se může město na vznik vlastního dopravního podniku připravit,“ předeslal Mencl.
V rámci celkem šestnácti linek českolipské veřejné dopravy najezdí tamní řidiči zhruba jeden milion kilometrů. Cestující na provoz loni přispěli zhruba patnácti miliony korun, město pak doplatí ještě přes sedmdesát milionů.
„Dá se však předpokládat, že se v následujících letech budou náklady na provoz MHD prudce zvyšovat, a to i kvůli požadavku na bezemisní a nízkoemisní vozidla,“ dodala mluvčí Brožová.
BusLine provozuje veřejnou dopravu v České Lípě od listopadu 2018, a to za nabídkovou cenu 771 milionů korun včetně daně. Celkem tam jezdí 23 autobusů, jejichž průměrné stáří nemůže překročit šest let.