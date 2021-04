Jízdné v autobusech a vlacích zdraží kvůli pandemii a milionovým ztrátám

Cestování po Libereckém kraji bude od července dražší. Jízdné v regionálních vlacích a autobusech bude vyšší až o patnáct procent. Důvodem je pandemie, která způsobila velké propady tržeb v hromadné dopravě.

„Nechceme jít cestou plošného rušení spojů, abychom neomezovali cestující a přitom zachovali srovnatelnou kvalitu služeb,“ ujistil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.



Propad tržeb ve veřejné dopravě byl podle něj v Libereckém kraji za loňský rok 70 milionů korun. Za první dva měsíce letošního roku je to přes 24 milionů korun.

Nejvíce pocítí zdražení cestující, kteří budou platit za jízdné hotově. V tomto případě bude průměrné navýšení ceny o patnáct procent. U plateb elektronickou peněženkou to bude devět procent a u časových kuponů jedenáct procent.



Podle Svitáka tak chtějí cestující motivovat k bezhotovostní platbě. „Chceme minimalizovat osobní kontakt pasažérů s řidičem, zrychlit dobu odbavení a udržet veřejnou dopravu na vysoké úrovni,“ vysvětlil náměstek.



Ten má za to, že všechny připravované změny zabrání dalšímu úbytku cestujících. „V době pandemie byla totiž jednou z překážek obava občanů v autobusech a vlacích cestovat, i přesto, že dopravci zajistili dodržování stanovených hygienických podmínek,“ doplnil Sviták.

Po šesti letech se také zdraží roční síťová jízdenka pro seniory nad 70 let, a to o deset procent. Místo 500 korun tak senioři zaplatí 550. „O pětinu zdraží také jednodenní síťová jízdenka pro jednu osobu a skupinu až pěti osob, jejíž cena se mění téměř po jedenácti letech,“ podotkl Sviták. Roční síťová jízdenka zůstane na stejné cenové úrovni.

„Při přípravě jsme pracovali s ceníky okolních integrovaných systémů a státního tarifu, tak aby náš tarif snesl srovnání se sousedními kraji,“ dodal náměstek.



Na trase z Liberce do Hrádku nad Nisou se jízdné zvyšuje u hotovostní platby z 40 korun na 45. „Při použití bezhotovostní platby je to zvýšení z 35 na 36 korun,“ uvedl náměstek. O pět korun se zdraží například jízda z Liberce do Jablonce nad Nisou.

Hrozí rušení spojů

Navržené zvýšení jízdného pokryje propad tržeb jen asi o třetinu, zbylé náklady zůstávají Libereckému kraji. Podle hejtmana Martina Půty jednají o podpoře regionální dopravy s ministerstvem dopravy.



„Pokud nedojde k nějaké kompenzaci, tak bude docházet nejen ke zdražování jízdného. Důležitější a smutnější je, že dojde k redukci rozsahu veřejné dopravy. To ale neznamená, že bude jezdit půl autobusu nebo menší vlaky. Ale bohužel to znamená, že v těch částech, kde jezdí málo lidí, bude tendence spoje rušit,“ vysvětlil Půta.

K rušení spojů by tak podle něj docházelo v okrajových částech krajů, kde žádná jiná doprava k dispozici není. „Ten systém funguje právě proto, že má v sobě nějaké návaznosti, a pokud se ty návaznosti začnou omezovat nebo rušit, tak dojde k dalšímu úbytku cestujících. A my samozřejmě věříme tomu, že se lidé postupně do veřejné dopravy začnou vracet až koronavirová krize skončí,“ doplnil hejtman.



Podle něj plánuje změny cen jízdného většina krajů. „Celkové ztráty byly jen za loňský rok zhruba 3,5 miliardy,“ dodal hejtman.