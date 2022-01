Opravy mostů zbrzdí průjezd Libercem, dělníci se pustí i do tunelu

Příští dva roky budou pro řidiče projíždějící Libercem velmi náročné. Jen pár měsíců poté, co stavaři dokončili práce na mimoúrovňové křižovatce Rádelský mlýn, se na rychlostní silnici I/35 chystají další rozsáhlé opravy. Pro řidiče to znamená další zdržení, protože po dobu stavby bude doprava svedena do jednoho pruhu.