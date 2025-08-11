Tragická nehoda se stala krátce před 10:00 na silnici mezi Zákupy a Bohaticemi.
„Podle prvotního zjištění řidič dodávky reagoval na jedoucí motocykl. Když se mu vyhýbal, došlo k uvolnění nákladu, zámkové dlažby na paletách. Kostky zasáhly chodce,“ uvedla Jeníčková.
Starší muž následkům zranění podlehl, okolnosti nehody policie prošetřuje.
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) Michael Georgiev potvrdil, že u dopravní nehody zasahovaly jak pozemní posádky ZZS, tak letecká záchranná služba.
„Na místě probíhala resuscitace, bohužel byla neúspěšná. Lékaři zhodnotili, že pacient měl zranění neslučitelná se životem, takže konstatovali smrt,“ uzavřel Georgiev.
Od začátku letošního roku jde o osmé úmrtí při dopravních nehodách v Libereckém kraji, z nich tři jsou z letních prázdnin.