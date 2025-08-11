Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějící dodávky trefily chodce

Autor: ,
  9:13
Chodce na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějící dodávky. Náklad se z vozidla uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu, informovala regionální mluvčí policie Klára Jeníčková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

Tragická nehoda se stala krátce před 10:00 na silnici mezi Zákupy a Bohaticemi.

„Podle prvotního zjištění řidič dodávky reagoval na jedoucí motocykl. Když se mu vyhýbal, došlo k uvolnění nákladu, zámkové dlažby na paletách. Kostky zasáhly chodce,“ uvedla Jeníčková.

Starší muž následkům zranění podlehl, okolnosti nehody policie prošetřuje.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) Michael Georgiev potvrdil, že u dopravní nehody zasahovaly jak pozemní posádky ZZS, tak letecká záchranná služba.

„Na místě probíhala resuscitace, bohužel byla neúspěšná. Lékaři zhodnotili, že pacient měl zranění neslučitelná se životem, takže konstatovali smrt,“ uzavřel Georgiev.

Od začátku letošního roku jde o osmé úmrtí při dopravních nehodách v Libereckém kraji, z nich tři jsou z letních prázdnin.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Otec dvou dětí zmizel při blackoutu, ani po měsíci o něm rodina nic neví

Už téměř měsíc pátrá rodina z Frýdlantu po osmačtyřicetiletém Marku Junovi. Otec dvou dětí zmizel poté, co pomáhal svému bratrovi se dřevem. Následně vyrazil pěšky z obce Černousy, domů ale nikdy...

Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Návštěvnice Bezdězu na Českolipsku se v sobotu navečer zřítila z prudkého srázu pod hradem. V náročném terénu ji zachraňovali hasiči. Zraněnou turistku poté transportoval vrtulník do nemocnice.

Sklárna v Harrachově dřív dodávala většinu produkce do USA, letos ani skleničku

Sklárna v Harrachově na Jablonecku dodávala v minulosti až 70 procent produkce do USA, letos tam nevyvezla ani skleničku. Zákazníci nenakupovali v obavě z výše cla, důvodem jsou také ceny, do nichž...

Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského

Jablonečtí fotbalisté zůstávají v aktuálním ročníku neporažení, ve 4. kole zvítězili na hřišti Bohemians 1:0. O výhře rozhodl už v prvním poločase gólem Chramosta. Domácí zápas dohrávali v deseti,...

Pře o známku za miliony. Neukradl ji, ale koupil, tvrdí rodina sběratele Pytlíčka

Výpověďmi příbuzných sběratele Ludvíka Pytlíčka pokračovalo v Semilech soudní jednání ve věci cenné poštovní známky z roku 1919. Podle nich takzvanou žilkovanou čtyřkorunu Pytlíček koupil před 35...

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějící dodávky trefily chodce

Chodce na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějící dodávky. Náklad se z vozidla uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu, informovala regionální mluvčí policie Klára...

11. srpna 2025  9:13

Chramosta sestřelil Bohemians, i tak mu Ďolíček tleskal: Měl jsem na krajíčku

V posledních dvou zápasech zajistil pro Jablonec šest prvoligových bodů. Před týdnem zrežíroval fotbalový útočník Jan Chramosta dvěma zásahy domácí výhru nad Hradcem Králové 2:0, v neděli ve 4. kole...

11. srpna 2025  7:33

Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského

Jablonečtí fotbalisté zůstávají v aktuálním ročníku neporažení, ve 4. kole zvítězili na hřišti Bohemians 1:0. O výhře rozhodl už v prvním poločase gólem Chramosta. Domácí zápas dohrávali v deseti,...

10. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:31

Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Návštěvnice Bezdězu na Českolipsku se v sobotu navečer zřítila z prudkého srázu pod hradem. V náročném terénu ji zachraňovali hasiči. Zraněnou turistku poté transportoval vrtulník do nemocnice.

10. srpna 2025  9:27

V nové regionální prodejně nakoupí lidé bez obsluhy, otevřená bude 24 hodin denně

Nová bezobslužná prodejna s regionálními výrobky by měla fungovat od příštího roku na krajském úřadě v Liberci. Bude otevřená 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Liberecký kraj už vybral firmu, která...

10. srpna 2025  9:11

Liberecký Gabriel oslavil první ligovou trefu. S tátou góly neřešíme, smál se

Po centru na přední tyč pojistil stoper Šimon Gabriel Liberci domácí výhru nad Duklou 2:0, skóroval v pádu hlavou. Byla to jeho první trefa v nejvyšší české fotbalové soutěži.

9. srpna 2025  21:27

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...

9. srpna 2025  14:37

Zažil složitou vojenskou misi v Mali, teď driluje volejbalisty v Liberci

Byl v juniorské reprezentaci, hrál v české extralize i v zahraničí, po konci kariéry se ale bývalý nahrávač Jakub Koloušek vrhl na dráhu profesionálního vojáka a zúčastnil se misí v Kosovu a v Mali....

9. srpna 2025  8:56

Hubáčkův montovaný dům v Liberci se opět otevřel, ukazuje kopii Perretovy ceny

Záhadná geometrická výmalba v ložnici nebo architektonické ocenění za nejlepší stavbu 20. století. Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého architekta Karla Hubáčka...

9. srpna 2025  8:41

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Poničené pomníky, rozházené odpadky. Vandalové zpustošili místo zvané Mrtvolky

Několik soch a pomníků poničili neznámí vandalové v Zahradě vzpomínek v Liberci. Krom toho zde rozlomili také lavičku, rozbili elektrický sloupek i vodní pítko a po parku rozházeli odpadky. Způsobené...

8. srpna 2025  14:06,  aktualizováno  16:29

Keltská noc oslaví letošní jubileum bez můstků, Tři sestry představí novou show

Známý festival si fanoušci mohli pravidelně užívat v Harrachově. Tentokrát na ně čeká kvůli přestavbě chátrajícího můstku scenérie ve Vysokém nad Jizerou. Keltská noc letos slaví 30 let od svého...

8. srpna 2025  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.