Vlaky, autobusy a MHD v jednom. Liberec bude mít do roku 2033 Central Station

Dopravní terminály v horní části centra Liberce se dočkají sloučení. Cestující tak z autobusu do vlaku nebo tramvaje půjdou suchou nohou.

„S naší dlouhodobou snahou zrychlit vlakové spojení mezi Libercem a Prahou jde ruku v ruce i celková modernizace vlakového nádraží a vznik nového libereckého dopravního terminálu. Jeho základem se stane současná historická výpravní budova libereckého nádraží,“ předznamenává hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Propojením příjezdové a odjezdové haly budovy by měl podle jeho slov vzniknout velký společný odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího města v republice.

„Chodníky kolem celé nádražní budovy se stanou současně autobusovými zastávkami. Jde o podobné řešení s krátkými přestupy mezi nástupišti a s prostorem pro cestující uprostřed, jako je na libereckém terminálu Fügnerova,“ připodobňuje hejtman.

Ačkoliv se původně počítalo pouze s výstavbou parkovacího domu a rekonstrukcí současného vlakového a autobusového nádraží, vedení města, kraje i Správy železnic (SŽ) se nakonec rozhodla pro komplexnější řešení. Mezi jednotlivými objekty se dnes navíc nachází jiný blok domů, který často znesnadňuje orientaci a prodlužuje dobu přestupů cestujících.

Do budoucna tak bude vlaková, autobusová i městská doprava sloučena na jedno místo, a sice na takzvané Central Station. V lokalitě dnešního autobusového nádraží nad dálničním tunelem by pak mělo vzniknout nové náměstí s městským parkem. V budově bývalého Skloexportu má dále vyrůst administrativní budova, v jejímž suterénu bude parkoviště.

Z Liberce do Prahy za 68 minut

Ještě letos na podzim začne architektonická soutěž. V ní účastníci zpřesní, jakou podobu by celá oblast kolem libereckého nádraží měla mít a jaké služby tu cestující najdou. Stavba by podle plánů měla začít za pět let.

„Do té doby bude sloužit dnešní autobusové nádraží, které bude mít v přízemí rekonstruované budovy Uranu důstojnější zázemí,“ podotýká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Další záležitostí je to, na co se roky čeká. Na trase z Mladé Boleslavi do Liberce je definitivně vybrána variantní cesta, což je velký posun. Dojde zde k nápravě nízkých rychlostí do vyšších a ke zkapacitnění dopravy,“ slibuje generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

„Jsem rád, že se to posouvá dopředu. Brzy proběhne veřejné projednání nové trasy, jež by měla umožnit stavbu železnice podle parametrů, které prošly všemi povolovacími kolečky. Věřím, že datum 2033 je datum reálné. Celý region a celý kraj rychlejší železniční spojení do Prahy potřebuje, pro budoucnost v bezemisní dopravě to bez železnice jednoduše nepůjde. Snad se dočkáme toho, že odsud pojedeme do Prahy za těch 68 a možná někdy i méně minut,“ věří Půta.

Během středečního kontrolního dne společně představitelé města, kraje i SŽ prošli také aktuálně probíhající stavbu podchodu u arény a probrali budoucí možnosti zázemí drážních hasičů.

„Máme tři varianty, kam bychom je přestěhovali, respektive bychom jim vystavěli novou budovu. Budou zde mít velké opodstatnění, je potřeba mít bezpečnostní zázemí v podobě požárních dozorů,“ zdůrazňuje Jiří Svoboda.