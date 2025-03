Trumpovy škrty pociťuje i liberecká zoo, komplikují záchranu ohrožených zvířat

Cílem dlouhodobého projektu je zachránit kriticky ohroženého orla opičího, národního ptáka Filipín, před úplným vyhynutím. Českým odborníkům v čele s libereckým zoologem Janem Hanelem se to zatím daří.

„Naše pomoc je v podstatě takový odborný dohled a vylepšení metod umělé inseminace, inkubace a vůbec technik odchovu. V loňském roce jsme tu měli dva ošetřovatele z Philippine Eagle Foundation, kteří se učili, jak správně inseminovat a používat líhně nebo jak mrazit sperma,“ objasňuje Jan Hanel hlavní přínos liberecké zoo, která tak nepomáhá pouze na záchranné stanici na filipínském ostrově Mindanao, ale také v domácích podmínkách.

„Já jsem tomu ani úplně moc nevěřil, ale nakonec se podařilo vylíhnout dvě mláďata, z čehož to první bohužel uhynulo, ale druhé už je asi dvouměsíční. Vypadá, že to nejhorší má už za sebou, takže ten náš cíl zdokonalit inseminace dopadl stoprocentně a považuji to za velký příslib do budoucna,“ pochvaluje si zoolog.

Navzdory úspěchu se ale Philippine Eagle Foundation nyní potýká s nečekanými potížemi. Způsobil je především současný geopolitický vývoj a první kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v úřadu.

Pozastavené granty

„Není to jen případ Filipín, je to případ celého světa. S novým prezidentem se mění financování lecčeho a ochrana přírody toho bohužel nebyla ušetřená. Pozastavily se grantové výzvy USAID (Americká agentura pro mezinárodní rozvoj, pozn. red.), které financují organizace po celém světě a spolupráce s místními obyvateli, což je strašně důležitá součást v tom, aby si místní uvědomili, že ta zvířata tam patří stejně jako oni,“ nastiňuje zoolog význam agentury.

Na Filipínách bylo podle Hanela v souvislosti s tím nutné pozastavit zatím jen jeden projekt. Jak ale sám přiznává, do budoucna to na ochranu přírody a živočichů může mít zásadní dopady. Konkrétně se záchrana orla opičího nyní financuje ze státní podpory, darů od sponzorů a také ze vstupného do zdejšího centra.

Aktuální nepříznivá situace má vliv mimo jiné rovněž na projekty v Kongu, na nichž liberecká zoologická zahrada také spolupracuje. Ty se zaměřují třeba na zdejší ekosystém a výzkum biodiverzity oblastí mezi rezervacemi, kde jsou koncese na dřevo nebo těžbu kovů.

„Třeba náš kolega Pavel Zoubek v Kongu už druhým rokem pracuje jako šéf jedné vědecké základny a ta je z velké míry financovaná právě také z USAID. Oni si s tím nějak poradí, ale budou muset rovněž omezit některé složky projektu. USAID pomáhala nejen udržet ta centra a ochranáře v terénu, ale byla hodně zaměřená právě na pomoc místním lidem. A motivací místních může být třeba to, že jim tam dovedete lékařskou péči,“ poznamenává ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Peníze na letenky ošetřovatelů

I přes tyto komplikace se díky soukromým dárcům nyní Zoo Liberec podařilo zajistit letenky dvěma filipínským ošetřovatelům, kteří se právě školí ve specializovaných centrech ve Španělsku a Rakousku.

„Cílem tohoto projektu ale není jen odchovávat orly opičí v lidské péči a voliérách, ale především je vypouštět do přírody. Mláďata je potřeba vylíhnout a pak vrátit rodičům, aby byla odkrmená těmi ptáky, ne člověkem, protože jedině přirozeně odchovaný jedinec je pak schopný v přírodě dál fungovat,“ zdůrazňuje Jan Hanel.

Orel opičí patří se svou délkou zhruba 105 centimetrů a rozpětím křídel až 250 centimetrů k největším dravcům světa. Vzhledem k tomu, že v přírodě nemá žádného predátora, stojí za jeho drastickým úbytkem především lidé. Největším problémem přežití tohoto druhu je v současnosti úbytek životního prostoru, neboť většina lesů ustoupila zemědělské půdě a převážně pěstování cukrové třtiny. Orel opičí byl dlouhá léta také oblíbenou trofejí lovců, v současnosti je však na Filipínách chráněný a za jeho zabití hrozí vysoké tresty.

Záchrannou stanici na ostrově Mindanao provozuje nezisková organizace Philippine Eagle Foundation již od roku 1987. Za téměř čtyřicet let její existence se zde však podařilo odchovat pouhých šest mláďat. Za posledních deset let pak dokonce žádné.