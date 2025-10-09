Děti, blesky nebo láska. Novou čtvrť v Liberci zkrášluje obří fantasy obraz

Umělci tu nyní navíc dokončili obří venkovní fantasy obraz podle přání místních, který umístili na stěnu jedné z garáží. Obraz měří zhruba 5x2 metry a jeho motiv částečně vzešel ze setkání s prvními obyvateli, kteří umělcům poskytli nápady, myšlenky a přání, co by se na něm mělo objevit.
Autorem je duo Procesisté, které tvoří Václav Kovář a Adam Windsor. Výjev zachycuje pohled na krajinu pod Ještědem při západu slunce.
„Naše dílo je vlastně umístěné do jabloňového sadu, čímž navazujeme na skutečný sad v Zahradě Gallas, kam se jabloně sázely. Tehdy pršelo, takže naše dílo zachycuje třeba ženu, která v dešti jednu z jabloní sází. V obraze jsou zachycená přání místních obyvatel, jakými jsou strom života, děti, blesky nebo láska. Jsou tam dva mladí lidé, kteří mají schůzku, nebo třeba místní chtěli mořský svět, tak jsou tam malý rybář a ryby. Celé je to takové ze světa fantazie,“ upřesňuje Adam Windsor.
Výstavba bytových domů z pera prestižního anglického architektonického studia Chapman Taylor vychází z prvorepublikových činžovních vil typických pro Liberec. Projekt dotvořilo studio Třiarchitekti pod vedením Davida Mareše.
Jednotlivé domy jsou maximálně šestipodlažní s ustupujícím sedmým patrem s šestačtyřiceti byty. V první etapě předali tvůrci na Františkově čtyřiadevadesát družstevních bytů. Ve druhé nyní stavebníci dokončili dalších 77 bytů. Třetí etapa počítá se stavbou 46 bytů do konce roku 2027.
16. května 2024