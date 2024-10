Sex seniorů nemá být tabu, věk je jen číslo, míní majitelka domova důchodců

Můžete nastínit svůj životní příběh a proč pracujete se seniory?

Ovlivnila mě doba mých studií ve Francii, kde jsem se starala brigádně o kvadruplegika. Bylo mu tenkrát 41 let a byl po nehodě na motorce. Měl tracheostomii a byl dvacet let na invalidním vozíku. Přitom byl schopen žít sám v rodinném domě, který byl za městem Bordeaux, a to díky veškerým službám, které byly dostupné a které ke každodennímu životu potřeboval. Byly to služby jak zdravotní, tak sociální, které mohl kombinovat dle svých potřeb, a to nejen v místě svého bydliště, ale mohl si je objednat ve chvíli, kdy například cestoval.

Sex je stále většinou spojován s mládím a plodností, což následně vede k závěru, že senioři nemají sexuální život. Markéta Bolková terapeutka a adiktoložka