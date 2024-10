Dojemné ocenění pro dům seniorů, zesnulému starostovi tleskal celý sál

„Moc si vážím toho, že jsem společně se starostou Pavlem Farským a místostarostou Jaroslavem Poláčkem mohl být na udílení cen přítomen a Pepovi tam nahoru za všechno znovu poděkovat,“ řekl hejtman Libereckého kraje, radní Hrádku a Horinkův kamarád Martin Půta.

„Cena byla napsaná právem na Pepovo jméno. Když jsme ho zmínili a přidali k tomu velmi stručný popis jeho působení v Hrádku, celý sál povstal a tleskal vestoje,“ popsal emotivní atmosféru v sále nynější starosta města Pavel Farský.

„Na fotografiích to naštěstí vidět není, ale bylo opravdu těžké udržet se bez viditelných slz. Skvělé bylo, že s námi jela Jana Horinková, která na závěr předávání promluvila. Všechno to bylo umocněné tím, že cenu dostal za úkol předat Martin, což bylo pro nás velmi milé překvapení, a až později jsem se dozvěděl od paní senátorky Leny Mlejnkové, že kvůli tomu odložil služební cestu do Bruselu. Tato cena je jen další důkaz starostovské geniality Josefa Horinky. Pepo, děkujeme, byl jsi tam s námi,“ vzkázal Farský.

Domov slouží od srpna

Myšlenkou na vlastní domov pro seniory, který by sloužil zejména obyvatelům Hrádku nad Nisou, se vedení města v čele s tehdejším starostou Josefem Horinkou začalo zabývat už před více než osmi lety. Se stavbou se začalo v roce 2022, první obyvatelé se do centra nastěhovali letos v srpnu.

Domov seniorů se čtyřiadvacetihodinovou službou a oddělením se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerovou nemocí může ubytovat celkem 36 klientů. Aktuálně jich zde bydlí už více než dvacet. Současné vedení města jeho vznik kvituje především kvůli demografickému vývoji obyvatelstva, neboť prý můžeme očekávat, že starších lidí vyžadujících péči bude v budoucnu přibývat.

„Třípodlažní dům je postavený v pasivním standardu plus, což znamená, že více energie vyrobí, než spotřebuje. V přízemí se nachází recepce s prostorem pro posezení a ordinace lékaře s čekárnou. K dispozici jsou tam pokoje odlehčovací služby, kaple s knihovnou, malá tělocvična a zázemí pro personál,“ vyjmenoval Farský a dodal, že ve středu pater je vždy umístěná ještě prosklená sesterna, malá kuchyňka a společenská místnost.

„Obyvatelé domova mají krásný výhled do městského ovocného sadu a k užívání mají zahradu s rybníčkem a altány,“ poznamenala tisková mluvčí města Eva Malá. Celkem přišla výstavba energeticky úsporné budovy na zhruba čtvrt miliardy korun. Nyní zařízení provozuje Liberecký kraj, který jej po pěti letech také získá do svého vlastnictví.

Nejvíc zaujal Dům pro Julii

V desátém ročníku soutěže Komunální projekt roku se sešla téměř stovka přihlášených projektů postavených mezi 1. lednem 2023 a 2. zářím roku 2024. Ty se ucházely o prvenství v devíti soutěžních kategoriích.

Ocenění zamířila kromě Hrádku nad Nisou také do Brna, Milovic, Bohumína, Čepřovic, Prosetína, Hrobčic, Prahy 13 a Chlumu.

Absolutním vítězem této kategorie se stalo Brno s projektem Dům pro Julii, prvním dětským lůžkovým hospicem v ČR. Tento projekt má ambici změnit přístup k dětské paliativní péči, s níž se v našem prostředí teprve seznamujeme. Zařízení poskytuje komplexní zdravotní, terapeutickou, sociální a duchovní pomoc těžce nemocným dětem a mládeži i jejich rodinám, kterým umožňuje zůstat spolu v těžkých chvílích. To vše v moderní budově s rozsáhlou zahradou.