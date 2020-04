Domovy důchodců se zatím drží, zoufale jim však chybí personál

Onemocnění COVID-19 už se dostalo v kraji i do domovů pro seniory. Infekční jsou dva klienti a jedna pečovatelka z Domova důchodců v Liberci-Františkově a dva zaměstnanci Domova pro seniory v Českém Dubu. Ti však do přímého styku s klienty nepřicházeli. Přestože testování dalších osob ve zmíněných zařízeních dopadlo negativně, jsou podle náměstka hejtmana pro sociální oblast Pavla Svobody obavy, že infikovaných z domovů důchodců bude časem přibývat.

„I když všechna sociální zařízení dělají co mohou, situace není lehká. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, jak se mají pracovníci v sociálních službách chránit, aby nepřenesli případný vir na klienty, ale dá se to těžko plnit, protože z vládních dodávek jsme pro tyto zaměstnance nedostali ani jeden respirátor FFP3,“ řekl Svoboda.

To potvrzuje i hejtman Martin Půta. „Ze všech krajů zaznívá, že situace v zařízeních pobytových služeb pro seniory je vážná a bez okamžité změny přístupu nám hrozí italský scénář. Potřebujeme víc testů pro klienty a hlavně ochranné pomůcky pro personál,“ uvedl.

Kraj sice o víkendu nechal díky hasičům rozvézt do sociálních ústavů skoro 28 tisíc nanofiltrů, které se vkládají do plátěných roušek. Je to ale zásoba maximálně na týden.

Nemocné seniory často není možné izolovat

Podle náměstka Svobody je také obtížné splnit i další nařízení ministerstva, aby domovy pro seniory či další lůžková zařízení v sociálních službách vyčlenila oddělené prostory, kde by byli umístěni pacienti, u kterých se koronavirus potvrdil. U třetiny z 43 zařízení v kraji to s ohledem na stavební stav budov není možné.

„V domově na Františkově, kde se koronavirus objevil, se podařilo tyto části vyčlenit a uzavřít. To je ale velká, moderní budova,“ upozorňuje Svoboda. „Jenže my máme domovy pro seniory i v řadě starých budov, v bývalých zámcích jako třeba ve Sloupu, v Českém Dubu, kde to nejde. A to nemluvím o malých komunitních typech domovů jako je třeba v Chrastavě. Tam není možné infikované klienty izolovat od ostatních na zvláštním, odděleném místě.“

Vedení kraje už proto jednalo se soukromými zřizovateli domovů důchodců o využití jejich volných kapacit pro zřízení infekčních oddělení. Ta by se zprovoznila v případě, že se koronavirová nákaza v sociálních zařízeních v kraji rozroste. 20 až 25 lůžek na jednom patře už nabídl domov SeneCura ve Vratislavicích nad Nisou. Druhé záložní místo by mohlo vzniknout v nedávno otevřeném domově BeneVita na Sychrově.

„Jsme schopní poskytnout celé jedno patro, kde je dohromady třicet lůžek. S tím problém není. Ale po personální stránce nedokážeme toto oddělení obsloužit. To by si musel zajistit kraj,“ řekl ředitel domova Jiří Dušek.

Jenže personálu je v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních už tak málo. Podle hejtmana Martina Půty by v tom případě kraj preferoval oslovení dobrovolníků s odpovídajícím vzděláním pro práci v sociálních službách.

„Pokud nebudeme mít dost takových dobrovolníků, budeme si tipovat lidi, kteří by pro takové zařízení byli potřeba. A protože jsme v nouzovém stavu, tak tu existuje i institut pracovní povinnosti, který může být z rozhodnutí hejtmana využit. Nicméně věřím, že k tomu nebude muset dojít, a že dobrovolníků bude dostatek. A to nejen pro domovy seniorů, ale i pro zdravotnictví. Protože pokud tenhle stav potrvá ještě delší dobu, tak bude potřeba zmobilizovat síly, které máme k dispozici,“ řekl Půta.

Zatím se ale dobrovolníci na výpomoc do domovů seniorů moc nehrnou. „Spousta lidí nám nabízí ušití roušek, ale my potřebujeme skutečné lidi, kteří sem přijdou a budou se starat o seniory, kteří se nám vracejí z pobytu z nemocnice, ale nemohou být z důvodu rizika pohromadě s ostatními našimi klienty,“ uvedla ředitelka Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem Karla Salabová.

„Zatím se nám přihlásili dva dobrovolníci. Potřebovali bychom ale deset lidí, kteří budou ochotni tu dva týdny s námi v kuse zůstat. Ubytování a stravu zařídíme. Také nám chybí zdravotní sestry a lidé na občasnou výpomoc v přímé péči.“