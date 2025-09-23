Festival letos poprvé trvá šest dní a divákům nabídne přes padesát filmů. Některé dokonce osobně uvedou známá sportovní a filmová jména, jako je Lukáš Krpálek, Petra Nesvačilová s Petrem Kolečkem, Jakub Prachař či Ondřej Pavelka.
„Vrcholem festivalu bude v pátek 26. září světová premiéra australského dokumentu o Věře Čáslavské, který nese název Neodvracej oči,“ přibližuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
Syn Michaela Douglase uvede v Liberci film, na konferenci promluví o drogách
Svůj prostor dostanou i seriály – v Jablonci se představí série Štěstíčku naproti o korupci v českém fotbale, liberecké publikum se může těšit na Slovan Liberec: Zpátky na vrchol.
Festival dnes odstartuje výjimečně mimo Liberecký kraj, a to snímkem Jemný rváč, který uvede kino ve Slovanském domě v Praze, poté se akce přesouvá do Liberce, Vratislavic a Lučan nad Nisou. Zakončení proběhne v Jablonci nad Nisou.
Americké hvězdy
Exkluzivně navštíví festival americké filmové hvězdy Cameron Douglas a Edouard Philipponnat a NBA basketbalista Jon Koncak.
„Cameron Douglas je syn Michaela Douglase z prvního manželství. Edouard Philipponnat mi připomíná Leonarda DiCapria, když jako mladý přijel na festival do Karlových Varů, měl před Titanikem a lidé ho ještě neznali. Edouard je DiCapriovi hodně podobný, je mu 25 let a má za sebou filmy jako Klan Gucci nebo Napoleon. Můžu prozradit, že nyní dokončuje film s Melem Gibsonem, který režíruje Oliver Stone,“ představuje oba herce Balašová.
Douglas a Philipponnat v Praze navštíví několik škol, kde budou mít besedy, v Liberci se pak Cameron Douglas zúčastní v pátek 26. září konference Mental Health, jejímž tématem je letos doping a drogy. Den předtím oba herci uvedou v Klubu Lípa snímek The Runner. Jejich pomyslným předskonanem bude Jakub Štáfek s filmem Vyšehrad Dvje.
