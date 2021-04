Pláže na Mácháči budou pro místní zdarma. Jako kompenzace za řádění turistů

Volný vstup pro Dokeské platí zatím na dvě pláže – hlavní Pláž Doksy a pláž Klůček. Za sezonu je navštíví kolem 70 tisíc lidí. Obě má město po dvaceti letech ve své vlastní správě, neboť zde vypršely nájemní smlouvy cizím provozovatelům.

„Hluk, velká koncentrace lidí, občas i přeplněné obchody, nepořádek, neukázněnost turistů, problémy s parkováním – tak vypadají Doksy v létě. Vstup zdarma na pláže Máchova jezera je pak takovou malou kompenzací za tyto nepříjemné jevy spojené s vyhledávanou turistickou oblastí,“ zdůvodňuje rozhodnutí zastupitelů starostka Doks Eva Burešová (DND).

Podle ní mají místní lidé k plážím často negativní vztah, což by se mělo změnit. Někteří lidé v tom ale vidí populistické gesto, neboť příští rok jsou komunální volby a úspora tisícikorun v každé rodině může ovlivnit voliče. Starostka si to ale nemyslí.

„Pro mě to žádné gesto není. Nejde totiž o výši vstupného, ale o vstupné jako takové. Pro mě je to otázka principu. O tomto jsme nemohli rozhodnout v době platnosti nájemní smlouvy, která byla našimi předchůdci uzavřena v roce 2005 a vypršela teprve v prosinci 2020. Prvním krokem ke změně vnímání pláží, který jsme udělali, je vstup zdarma,“ míní starostka.

Změnu podpořili i opoziční zastupitelé, které z příchylnosti k vedení města nelze podezřívat. „Zvedl jsem pro to ruku. Dělám tu 30 let městského strážníka a vím, že letní sezona je pro místní lidi utrpení,“ tvrdí zastupitel za ČSSD Josef Oplt. „Dobrá polovina místních beztak na ty pláže chodila zadarmo, ať už vstup nějak obešli nebo se tam dostali přes známé. Teď se to prostě jen sjednotí a zlegalizuje,“ dodává.

Vstup zdarma prozatím nebude platit na pláži Borný, kterou Doksy pronajaly soukromníkovi. Rovněž na pláži ve Starých Splavech bude ještě rok v platnosti nájemní smlouva s cizím provozovatelem. Není ale vyloučeno, že jakmile i starosplavská pláž připadne zpět městu, bude pro místní vstup zdarma i zde.