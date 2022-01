Muzeum Čtyřlístku se rozšíří. Fifinka dostane kuchyň, Myšpulín laboratoř

„Kdo navštívil stávající muzeum, mi dá určitě za pravdu, že pokud chceme, aby se k nám rodiny s dětmi vracely, je potřeba na muzeu stále pracovat a dělat ho atraktivnějším,“ shrnula starostka Doks Eva Burešová.

Muzeum se rozšíří do dalších místností zámku, které jsou - vyjma opravy topení - v původním stavu. Děti tudy proniknou do strašidelného lesa, tajemného hradu, ale i do Myšpulínovy laboratoře nebo Fifinčiny kuchyně.

„Doufáme, že vše stihneme do turistické sezony, ale slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor proběhne spíše později,“ doplnil Petr Hozák, ředitel organizace Kultura Doksy. Do úprav se zapojí také manželé Němečkovi, autoři Čtyřlístku.

Více peněz se dočká městská policie, město chce posílit počet strážníků ze stávajících čtyř alespoň na pět. „Doporučený počet je jeden strážník na tisíc obyvatel, tudíž by pět mělo stačit. My však nejsme běžné město, proto by bylo ideální mít strážníků šest,“ konstatoval Hozák, který je zároveň pověřeným velitelem místní policie.

Domnívá se, že Doksy patří k městům s vysokou zátěží turismu. „Při šesti lidech bychom zajistili v letních měsících i 24hodinovou službu ve dvoučlenných hlídkách. A to především o víkendech, kdy tu stoupne počet obyvatel až několikanásobně,“ uzavřel.

Mezi novými projekty zmínila starostka bezbariérové úpravy domova seniorů za 5,3 milionu korun, vybudování pumptracku na louce za šest milionů korun, opravu kašny na nádvoří zámku v ceně 3,5 milionu korun nebo rekonstrukci střechy zámku za 2,5 milionu korun.

„Jde o druhou etapu opravy střechy, která začala rok po převzetí zámku. Nejkritičtější místa jsme opravili a nyní pokračujeme v rekonstrukci jižní strany střechy jižního křídla,“ upřesnil Hozák.

Přestavba knihovny, oprava sálu

Zastupitelé navíc počítají s investicemi do již započatých projektů. Jedná se například o přestavbu bývalé knihovny na školní družinu, kde bude mít zázemí dramatický kroužek základní umělecké školy. Letos pokračuje i stavba komunitního centra v bývalé zvláštní škole pod náměstím nebo oprava společenského sálu v motorestu.

Na opravu silnic a chodníků v Doksech půjde téměř třiačtyřicet milionů korun. Řidiči se mohou těšit na plynulejší průjezd Nerudovou ulicí poblíž tenisových kurtů, silnicí ve Zbynech nebo příjezdovou cestou u bytových domů v Havlíčkově ulici. Nový vzhled získá parkoviště v Tyršových sadech a Janova ulička směrem k sádkám.

V letošním rozpočtu se navýšily také náklady na svoz a likvidaci odpadů, a to přibližně o sedm procent.

„Je to rezerva, abychom byli připraveni na případné zvýšení v souvislosti s očekávanou inflací,“ vysvětlila Burešová. V Doksech se – oproti jiným městům – lidem nezvýší poplatek za svoz popelnic. Obyvatelům se totiž vloni podařilo vytřídit více než polovinu odpadů.