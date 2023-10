V Liberci mám druhý domov, říká Dianiška. Jeho hru zdobí držitelka Thálie

„Tajemný pan Zet je komediální detektivka s hororovými prvky. Rád si pohrávám s žánry, mám to nakoukané z filmů a televize. Od dětství se do nás sype detektivní žánr a mně přišlo zábavné si z toho udělat srandu. Je to až taková parodie. Snažil jsem se do toho vměstnat co nejvíc vtipů na co nejmenší ploše,“ vysvětluje režisér Tomáš Dianiška

Děj se odehrává na odlehlém místě, kde má vzniknout zábavní park. V rozlehlém domě se sejde několik postav, které se vzájemně neznají a každá z nich má své tajemství.

„Divák může rozpoznat inspiraci Agathou Christie nebo parodií Smrt jí sluší. Používám formu situační komedie jako třeba seriál Přátelé. Je to svižné, rychlé a doufám, že divácky atraktivní,“ pokračuje Dianiška a podotýká, že role psal hercům na míru. Řadu z nich navíc osobně zná. „Působil jsem tu sedm let, je to pro mě druhý domov.“

Hra může přivést mladé diváky

Vedení divadla je z Dianiškova hostování nadšené. „Naše divadlo oslovuje Tomáše pravidelně, protože bychom byli hloupí, kdybychom to nedělali. Zdejší soubor je mu velice blízký,“ říká dramaturg Jiří Janků. „Rádi bychom dostali mladší generaci diváků do divadla, což by se díky tomuto počinu mohlo podařit,“ domnívá se.

Tomáš Dianiška během svého angažmá v Liberci nastudoval více než třicet rolí a stal se také spoluzakladatelem kultovní divadelní skupiny Divadlo F. X. Kalby. V září 2014 odešel jako herec do Divadla pod Palmovkou.

Diváci jeho nové hry se mohou těšit na Filipa Jášu, Jakuba Albrechta, Zdeňka Kupku, Stavrose Pozidise, Janu Stránskou, Janu Hejret Vojtkovou, Kateřinu Kornhäuserovou a v neposlední řadě i na čerstvou držitelku ceny Thálie Karolínu Baranovou. Premiéra hry je na programu dnes večer od 19 hodin v Malém divadle.