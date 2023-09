Liberecké divadlo oslaví 140 let, program zastaví frekventovanou silnici

Rok 1883 se nesmazatelným písmem zapsal do historie divadel na českém území. Zatímco v Praze se v listopadu po rozsáhlém požáru znovu otvíralo Národní divadlo, to liberecké, dnes zvané Šaldovo, už téměř dva měsíce bavilo publikum. Od jeho slavnostního otevření uplyne v pátek 140 let.