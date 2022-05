Divadlo v Liberci opět povede žena, šéfka opery vystřídá náhradu za Farského

Ta ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jarmilu Levko, která se po Janu Farském stala poslankyní za Starosty.

„Na vítězství paní Keprtové se shodla komise jednomyslně. Její mandát je tak velmi silný,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr.

Právě způsob výběrového řízení kritizovala jak opozice, tak část zaměstnanců divadla. Vadilo jim, že nový ředitel bude mít ve funkci jen omezenou působnost do doby, než Jarmile Levko skončí poslanecký mandát.

„Kvůli třem a půl letům se do konkurzu nepřihlásí nikdo kvalitní. Po tak omezenou dobu se nedají prosadit nové vize a koncepce,“ protestoval například zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).

Na konkurz přišlo osm lidí

Podle Langra se však do konkurzu přihlásilo osm lidí, nejvíc od roku 1999. „Z toho lze soudit, že i takhle omezená doba stojí za to, aby se někdo ucházel o místo šéfa divadla v pátém největším městě v Česku. Máme tři soubory, které chceme zachovat, to zdůrazňuji,“ řekl Langr v narážce na informace, že město uvažuje o zrušení opery.

Právě z pozice šéfky liberecké opery teď povýšila Linda Hejlová Keprtová. Místo ní teď bude opera pod Karolem Kevickým, činohra zůstane Kateřině Duškové a balet Marice Mikanové.

„To byla i moje motivace pro konkurz. Že chci zachovat směr, kterým liberecké divadlo jde. Tedy i s týmem lidí, kteří v něm dnes jsou. Divadlo funguje dobře, když má kontinuitu. Každá výměna na postech šéfů ji narušuje,“ uvedla Keprtová.

Pružnější systém předplatného

Podle ní teď bude nejdůležitější dobře nastavená dlouhodobá dramaturgie, kterou covid zcela zbořil. „Naplánovat, co se bude hrát, není těžké. Oříšek je naplánovat, kdy přesně které představení bude, který den. Potřebujeme vrátit diváky do hlediště, přitáhnout mladé lidi. Proto chci také zavést pružnější systém předplatného, aby divák půl roku dopředu věděl, že 15. května bude například Aida. To teď takhle dané nebylo,“ zmínila nová šéfka.

Přitáhnout obecenstvo má pomoci i módní značka DFXŠ. Divadlo by mělo prodávat svá vlastní trička, kalhoty, mikiny, ale třeba také náušnice. „Každá sezona by také měla mít svůj vlastní příběh, na tom bude postavený marketing. Chci také zavést divadelní přehlídku naší tvorby pro kritiky a recenzenty, aby měly naše soubory zpětnou vazbu. Ta je velmi důležitá,“ nastínila Keprtová.

Prostor by také měla dostat společná představení všech tří souborů. Tedy činohry, baletu i opery. „Prvním takovým počinem bude představení Legenda z Mlžných hor. Světovou premiéru bude mít na konci května. Teď si každý soubor víceméně žil svým vlastním životem. Společná představení budou velkým oživením,“ uvedla šéfka činohry Kateřina Dušková.