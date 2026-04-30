Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Podle šéfky libereckého baletu Mariky Mikanové spočívá síla představení v jeho upřímnosti. „Butterfly Effect je pro mě jedinečný především v tom, jak dokáží být tanečníci autentičtí ve svých pocitech, aniž by na jevišti vyprávěli narativní příběh,“ vysvětluje Mikanová.
„Přináší kouzlo jednoduchého symbolu a tisíců emocí v jednom pohledu. Jsem přesvědčena o tom, že každý, kdo toto představení zhlédne, se nechá prostoupit až do samého nitra touto výpovědí beze slov tak, jak to jen tanec dokáže.“
Představení se osobně týká diváků
Choreograf a režisér Adam Sojka se dlouhodobě prezentuje jako tvůrce, kterého zajímají hlubší filozofické otázky spíš než lineární děj.
„Fascinuje mě moment, kdy si divák najednou uvědomí, že to, co vidí na jevišti, se ho osobně dotýká. Že i jeho vlastní rozhodnutí mohou mít nečekaný dopad,“ říká Sojka.
„Moc bych si přál, aby diváci odcházeli v určitém úžasu nad tím, jak široké možnosti nabízí osobní pohled na tak abstraktní téma, jakým je teorie chaosu, a zároveň nad tím, jak silným a přesným jazykem může být tanec,“ dodává režisér.
Absolutní přítomnost
Jeho cílem je vytvořit prostor, kde se divák může ponořit do absolutní přítomnosti.
Zásadní postavu díla ztvární Jaroslav Kolář, který je s Divadlem F. X. Šaldy spjatý už dvě desetiletí. Jeho Pozorovatel není jen taneční rolí, ale i průvodcem světem, kde se realita tříští v detailech a kde má každý pohyb svou váhu.
Butterfly Effect sází na choreografii, která je moderní poetikou a civilností blízká divákovi. Hudbu napsal Adam Sojka společně s Petrem Duchalíkem, scénu a kostýmy navrhl Pavel Knolle a o světla se postaral Karel Šimek. Premiéra se uskuteční v Malém divadle.