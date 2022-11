Liberecký kraj zjednoduší přípravy staveb, shání data pro technickou mapu

Jednodušší práci by měli mít od příštího léta stavaři, úředníci a zástupci měst a obcí v Libereckém kraji. Na konci června příštího roku chce kraj zpřístupnit digitální technickou mapu, která by měla shromažďovat technické, ekonomické a další informace. Přípravy na rekonstrukce i nové výstavby by tak měly být mnohem snadnější.