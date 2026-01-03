Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze vyzkoušet v Digitálním Praku v centru Liberce. Praktická ukázková dílna je vybavená testovací výrobní linkou s chytrými senzory, které sbírají data v reálném čase.
V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet. | foto: ARR

Testovací průmyslová výrobní linka
Konzultační zázemí pro technologie 3D tisku
K dispozici je i odborné poradenství.
V Digitálním Praku si mohou zájemci otestovat využití moderních technologií v...
Příchozí mohou otestovat také 3D tiskárnu pro rychlou tvorbu prototypů, kromě toho objeví možnosti umělé inteligence při vyhodnocování dat. Inovativní Digitální Prak se nachází v liberecké Agentuře regionálního rozvoje (ARR), která sídlí v Evropském domě.

„Jde o další doplnění mozaiky služeb, kterými podporujeme inovační potenciál regionu,“ říká náměstek hejtmana pro hospodářský rozvoj Eduard Kožušník, který považuje rozvoj podnikatelských dovedností a udržení talentů v kraji za nezbytný pro jeho růst a konkurenceschopnost. K tomu je podle něj klíčová i digitalizace.

„V praxi často vidíme, že firmy i veřejné organizace chtějí digitalizovat, ale potřebují získat základní přehled a ujistit se, že volí správný směr. Digitální Prak jim nabízí prostor, kde mohou technologie vidět v praxi, pochopit jejich možnosti a získat odbornou radu, jak dál postupovat,“ doplňuje jednatel ARR Petr Dobrovský.

Dílnu je možné navštívit po předchozí domluvě, prezentace v Digitálním Praku se obměňují a reagují na to, co firmy a veřejné instituce v regionu aktuálně řeší.

Program prohlídky obvykle zahrnuje komentovaný průchod technologickými stanovišti, vysvětlení jejich využití v praxi i doporučení vhodných expertů pro další postup.

