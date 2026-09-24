Dezinformátor Čermák žádá o podmíněné propuštění, ve vězení je za podporu terorismu

Čermák byl pravomocně odsouzen za video, které v únoru 2022 živě vysílal na sociální síti Facebook. „Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony pro všechny,“ uvedl tehdy ve videu, které podle dřívějších údajů zhlédly více než čtyři tisíce lidí.
Podle státního zástupce Martina Bílého Čermák své sledující vyzýval, aby přijetí novely zabránili všemi prostředky včetně násilí a protiprávního jednání. Čermák také vybízel k násilným aktivitám mířeným proti Senátu.
Čermák u soudu v březnu 2023 tvrdil, že své výroky nemyslel vážně a používal je jako nadsázku. Za své výroky se omluvil a prohlásil, že je rád, že nikdo jeho výzvy nevyslyšel.
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Čermák dostal 5,5 roku za podporu terorismu. Prasata a fašisté, křičeli na soudce
„Chtěli jsme lidem ukázat věci, které jsou ohledně covidu špatně. Používali jsme expresivní výrazy, abychom měli popularitu. Tím jsme na sebe upoutali větší pozornost. Když věci říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Naopak když je to agresivní, je o to mnohem větší zájem,“ uvedl Čermák u soudu.
Vrchní soud v Praze Čermáka odsoudil k 5,5 roku vězení. Při odvolacím jednání v červenci 2023 se svým obhájcem zpochybňoval kvalifikaci trestného činu. Obhájce Norbert Naxera tehdy argumentoval tím, že jeho klient nenabádal k terorismu, jelikož ten zahrnuje ohrožení civilního obyvatelstva.
„Kdyby čište hypoteticky někteří občané vyslyšeli jeho výzvy a vtrhli do Senátu, tak by to nebyl terorismus,“ uvedl tehdy Naxera u soudu. Vrchní soud v Praze jeho odvolání zamítl a trest potvrdil. Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky byla právní kvalifikace správná.
Pískot na senát
Po vyhlášení pravomocného rozsudku tehdy Čermákovi podporovatelé na soudce křičeli, že jsou „prasata a fašisté“. Někteří lidé na senát pískali.
Čermákovi původně hrozil trest až 15 let vězení. Vedle trestu odnětí svobody mu soud uložil také propadnutí telefonu, kterým video natočil, a zákaz řízení všech motorových vozidel na 30 měsíců.
Čermák měl trestní minulost už před tímto případem, za který nyní vykonává trest. Společně s Patrikem Tušlem dostal v roce 2022 od pražského krajského soudu desetiměsíční podmínku za hanobení národa a podněcování k nenávisti. Případ souvisel s jejich vystupováním proti přijímání uprchlíků z Ukrajiny.