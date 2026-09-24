Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dezinformátor Čermák žádá o podmíněné propuštění, ve vězení je za podporu terorismu

Autor:
  8:41
Tomáš Čermák u Krajského soudu v Plzni (27. března 2023)

Tomáš Čermák u Krajského soudu v Plzni (27. března 2023) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Na soudní jednání Patrika Tušla a Tomáše Čermáka dohlíží skupina těžkooděnců....
Tomáš Čermák (vlevo) se svým právním zástupcem Norbertem Naxerou (27. března...
Tomáš Čermák čelí spolu s Patrikem Tušlem a Zdeňkem Masárem obžalobě kvůli...
Tomáš Čermák čelí spolu s Patrikem Tušlem a Zdeňkem Masárem obžalobě kvůli...
9 fotografií
Tomáš Čermák, který si odpykává 5,5 roku vězení v rýnovické věznici za podporu a propagaci terorismu, žádá o podmíněné propuštění. Soud v Liberci bude jeho žádost projednávat ve čtvrtek dopoledne. Čermák dostal pravomocný trest za video, v němž se vymezoval proti opatřením proti pandemii covidu-19 a proti novele pandemického zákona. Za sebou má už více než polovinu uloženého trestu.

Čermák byl pravomocně odsouzen za video, které v únoru 2022 živě vysílal na sociální síti Facebook. „Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony pro všechny,“ uvedl tehdy ve videu, které podle dřívějších údajů zhlédly více než čtyři tisíce lidí.

Podle státního zástupce Martina Bílého Čermák své sledující vyzýval, aby přijetí novely zabránili všemi prostředky včetně násilí a protiprávního jednání. Čermák také vybízel k násilným aktivitám mířeným proti Senátu.

Čermák u soudu v březnu 2023 tvrdil, že své výroky nemyslel vážně a používal je jako nadsázku. Za své výroky se omluvil a prohlásil, že je rád, že nikdo jeho výzvy nevyslyšel.

Čermák dostal 5,5 roku za podporu terorismu. Prasata a fašisté, křičeli na soudce

„Chtěli jsme lidem ukázat věci, které jsou ohledně covidu špatně. Používali jsme expresivní výrazy, abychom měli popularitu. Tím jsme na sebe upoutali větší pozornost. Když věci říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Naopak když je to agresivní, je o to mnohem větší zájem,“ uvedl Čermák u soudu.

Vrchní soud v Praze Čermáka odsoudil k 5,5 roku vězení. Při odvolacím jednání v červenci 2023 se svým obhájcem zpochybňoval kvalifikaci trestného činu. Obhájce Norbert Naxera tehdy argumentoval tím, že jeho klient nenabádal k terorismu, jelikož ten zahrnuje ohrožení civilního obyvatelstva.

„Kdyby čište hypoteticky někteří občané vyslyšeli jeho výzvy a vtrhli do Senátu, tak by to nebyl terorismus,“ uvedl tehdy Naxera u soudu. Vrchní soud v Praze jeho odvolání zamítl a trest potvrdil. Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky byla právní kvalifikace správná.

Pískot na senát

Po vyhlášení pravomocného rozsudku tehdy Čermákovi podporovatelé na soudce křičeli, že jsou „prasata a fašisté“. Někteří lidé na senát pískali.

Čermákovi původně hrozil trest až 15 let vězení. Vedle trestu odnětí svobody mu soud uložil také propadnutí telefonu, kterým video natočil, a zákaz řízení všech motorových vozidel na 30 měsíců.

Čermák měl trestní minulost už před tímto případem, za který nyní vykonává trest. Společně s Patrikem Tušlem dostal v roce 2022 od pražského krajského soudu desetiměsíční podmínku za hanobení národa a podněcování k nenávisti. Případ souvisel s jejich vystupováním proti přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Kořeny z lesa mění v lampičky. Devatenáctiletý umělec dává dřevu nový život

Jakub Stránský je devatenáctiletý umělec ze Semil, který ručně vyrábí...

Dřevu, které by jinak leželo bez povšimnutí v lese, dává nový smysl. Jakub Stránský je devatenáctiletý umělec ze Semil, který ručně vyrábí rustikální lampičky. Jejich hlavní součástí jsou kořeny nebo...

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Restaurační byznys čekají těžké časy, říká Pohlreich. A přiznal, jaký burger jí nejraději

Premium
Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku sítě Mama’s Burger. (20. září...

Příští rok oslaví sedmdesátku, ale v tempu nepolevuje. Zdeněk Pohlreich každý týden uděluje rady kuchařům v nové sérii pořadu Ano, šéfe!, ke svým posluchačům promlouvá z několika podcastů a...

Strašná zvěst otřásla údolím. Protržená přehrada před 110 lety zabila desítky lidí

Když voda z přehrady na Bílé Desné dorazila do města, nebyla evakuace Desné...

Nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí, která na dlouho ovlivnila vývoj sypaných hrází v celé Evropě, se odehrála před 110 lety na malé říčce Bílá Desná v Jizerských horách. Přehrada,...

Liberecké fotbalistky nečekaně zvítězily v Evropském poháru, uspěla i Sparta

Momentka ze zápasu fotbalistek Slovanu Liberec

Liberecké fotbalistky se v úvodním utkání 2. předkola Evropského poháru postaraly o velké překvapení, favorizovaný Rosenborg porazily v azylu v Ústí nad Labem 3:1. Dvě branky dala na konci prvního...

23. září 2026  19:34,  aktualizováno  20:44

V Ralsku plánují obří datové centrum pro AI, spotřebu bude mít jako krajské město

Soukromý investor připravuje v Ralsku na Českolipsku výstavbu obřího datového...

Výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci (AI) připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů...

23. září 2026  13:07

Lepší život v České Lípě? Kandidáti slibují více parkovacích míst či zeleně

Česká Lípa

Obyvatele České Lípy trápí kriminalita, vandalismus a lidé bez domova či uživatelé drog v okolí obchodních center a na dalších místech. Jak by chtěli problém řešit lídři stran, kteří se budou v...

23. září 2026  10:48

Těžká váha, navíc v azylu. Snad Rosenborg potrápíme, doufá kouč libereckých žen

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.

Evropskou premiéru proti Sarajevu zvládly, ve středu (17.00) ale fotbalistky libereckého Slovanu narazí v Evropském poháru na jiný kalibr. Stojí před nimi norský Rosenborg, jeden z předních klubů...

23. září 2026  8:33

Padesátinásobek vyvolávací ceny. Liberec vydražil vrak Land Roveru za 153 tisíc

Liberecká dražba autovraků odtažených z ulic města vynesla rekordní částku. Osm...

Rekordní částku za jedno auto vynesla Liberci v úterý 22. září dražba autovraků odtažených z ulic města. Cena za osm let starý Land Rover vzrostla z vyvolávací ceny 3000 korun na 153 tisíc korun....

22. září 2026  15:43

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

22. září 2026  14:37

Odpůrci nové silnice Českým rájem podali kvůli vybrané variantě trestní oznámení

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Jsou přesvědčeni, že připravovaná...

22. září 2026  14:32

Restaurační byznys čekají těžké časy, říká Pohlreich. A přiznal, jaký burger jí nejraději

Premium
Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku sítě Mama’s Burger. (20. září...

Příští rok oslaví sedmdesátku, ale v tempu nepolevuje. Zdeněk Pohlreich každý týden uděluje rady kuchařům v nové sérii pořadu Ano, šéfe!, ke svým posluchačům promlouvá z několika podcastů a...

22. září 2026  12:02

Neznámou houbu označí za jedlou? Aplikace se mohou šeredně plést, varuje znalec

Premium
Češi jsou národem houbařů, nejen na podzim vyráží do lesa množství lidí.

Nezůstal jen u sběru hřibovitých hub během podzimu. Postupně se zaměřil na vzácné či neznámé druhy, které na svých výpravách rád objevuje. Vášnivý houbař Petr Lukáš představuje vzácné úlovky, a také...

21. září 2026

Lidé jsou tu šťastnější, ale pivo mají horší. Osmančík o Zélandu přemýšlel dvě minuty

Premium
Osmančík v dresu Aucklandu (12. srpna 2026).

Fotbalista Pavel Osmančík má za sebou hektické období. Poté, co s Arsenalem Česká Lípa vybojoval historický postup do druhé ligy, se rozhodl pro krok do neznáma. Sbalil kufry a odletěl na druhou...

21. září 2026

Tunel, či levnější obchvat? Lídři v Turnově hledají recept na ucpané město

Turnov

Lidi v Turnově trápí hustá doprava ve městě, a to především v jeho samotném centru. V souvislosti s tím je pro město důležitá otázka ohledně silnice I/35 ve směru na Hradec Králové a napojení Semil....

21. září 2026  11:56

Lidé ze Starých Hamrů v Beskydech vidí na přehradu, ale sami bojují se suchem

Přehrada Šance v roce 2013 po snížení hladiny, což se projevilo zkrácením délky...

Horská obec Staré Hamry na Frýdecko-Místecku čelí kritickému nedostatku pitné vody. Přestože místní obyvatelé shlížejí na vodní nádrž Šance, obec na ni není napojená a potok Červík, ze kterého...

21. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde