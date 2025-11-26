Komplikace pro obchvat České Lípy, Děti Země uspěly u soudu s námitkami

  11:36
Ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země uspěli u Krajského soudu v Liberci s námitkami k připravované přeložce silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku. Soud zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které v roce 2024 povolilo škodlivý zásah stavby do biotopů, a věc vrátil k novému projednání.
Stavba obchvatu České Lípy (květen 2025)

Sporný více než deset kilometrů dlouhý úsek plánované silnice I/9 z Dolní Libchavy do Nového Boru je součástí obchvatu, který by měl po dokončení výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu z hustě obydlených oblastí.

Práce na projektu začaly v roce 2008 a podle původních plánů po něm měla první auta projet už před devíti lety. V roce 2010 ale stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta, hotová je část první etapy a pracuje se na druhé.

Trasa dalšího připravovaného úseku vede z více než poloviny přes území CHKO České středohoří.

Zpoždění kvůli rozvodněné Ploučnici. Stavba obchvatu České Lípy se protáhne

„Ze tří bodů žaloby jsme uspěli u dvou. Jednak nebyly uvedeny konkrétní důvody pro zamítnutí našich návrhů vysadit dřeviny do zprovoznění silnice a zavést ekologický deník a jednak nebyl stanoven konkrétní způsob kontroly plnění všech uložených podmínek, neboť byly napojeny jen na kontrolování realizace silnice a nikoliv i zmírňujících a náhradních opatření za zásah,“ doplnil předseda Dětí Země Miroslav Patrik k rozsudku. Stanovisko ministerstva zatím není k dispozici.

Krajský soud ale zamítl bod s námitkami, že přeložka nepředstavuje veřejný zájem, který by převažoval nad zájmem ochrany více než pěti desítek cenných druhů rostlin a živočichů.

„Podle názoru soudu přeložka silnice I/9 zajistí zvýšení bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy a také sníží koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a intenzity hluku, zejména v České Lípě,“ dodal předseda Dětí Země. Podle soudu neexistuje lepší řešení.

Přes 14 tisíc aut denně

O obchvatu, který měl v České Lípě odvést dopravu mimo obydlená území, se mluví od 90. let minulého století. Město s více než 36 tisíci obyvateli je jedním z mála, která obchvat nemají. Středem České Lípy po silnici I/9 denně projede přes 14 tisíc automobilů.

Plánovaná výstavba spojí Dubici s Dolní Libchavou.
Stavba obchvatu má i další odpůrce, spolu s ekologickými organizacemi se proti ní postavili například lidé ve Slunečné nebo Skalici u České Lípy. Obávají se poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení pozemků i zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice.

Kilometr a půl za 500 milionů. Ministr dopravy hájil v České Lípě obchvat

Zatím je hotový úsek, který končí na začátku České Lípy v Dubici, od loňska se pracuje na navazujícím 1,5 kilometru dlouhém úseku z Dubice do Dolní Libchavy za 544 milionů korun. Hotový má být příští rok.

Náklady na navazující úsek z Dolní Libchavy do Nového Boru odhaduje Ředitelství silnic a dálnic ČR na 2,2 miliardy korun, stavbu by chtělo zahájit v roce 2029. ŘSD aktuálně vybírá dodavatele přestavby mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, která je součástí budoucího obchvatu a propojuje silnici I/9 se silnicí I/13.

Komplikace pro obchvat České Lípy, Děti Země uspěly u soudu s námitkami

22. listopadu 2025  13:05

