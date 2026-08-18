Projektu Řemeslo do škol, který zastřešuje platforma Liberecký kraj sobě, se účastní také rodinné včelařství Medová královna z Rynoltic.
„Děti často překvapí, kolik toho včely dokážou vytvořit a jak důležitou roli v přírodě mají. Hodně se ptají na ekologii, udržitelnost nebo na to, jak samy mohou přírodě pomáhat,“ popisuje Drahomíra Hájková, která v průběhu roku navštěvuje mateřské i základní školy v regionu.
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Děti jsou vítané i v samotném včelařství. „Díky praktické zkušenosti začínají více přemýšlet v souvislostech, třeba že když zůstane část zahrady neposekaná, mají včely více potravy,“ shrnuje své zkušenosti Hájková.
Nabídka projektu Řemeslo do škol, který vznikl v roce 2023, je rozmanitá – sdružuje čtyři sta regionálních výrobců.
Ti mají nabídkové karty, díky nimž pedagogové jednoduše zjistí, jaké programy ve svých dílnách nabízejí, pro jak staré děti jsou určené nebo jaké praktické zkušenosti si od nich žáci odnesou. Na výběr je mezi variantami návštěvy v provozu nebo uspořádání workshopu ve třídě.
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K první možnosti se kloní školy v souvislosti s výrobcem perličkových skleněných ozdob Rautis. „Školy jezdí hlavně sem k nám, neboť jim tady můžeme ukázat celý proces výroby včetně foukání,“ přibližuje majitelka firmy Barbora Kulhavá, podle níž zde děti zjišťují, že výroba perliček i jejich sestavování je dlouhý proces ruční práce.
„Že to nefunguje tak, že něco strčí jednou stranou do stroje a druhou vypadne hotový produkt,“ říká podnikatelka z Poniklé, kde se děti kromě poznávání řemesla mohou vydovádět také fyzicky – na sousedním hřišti s vodními atrakcemi.
„Platforma Liberecký kraj sobě nabízí jak tradiční řemesla typická pro náš kraj, tak potravinářskou výrobu nebo kreativní obory,“ doplňuje Dana Filipová z agentury Parliamo. Děti tak mohou nahlédnout například do moštárny, do keramické dílny, osahat si přírodní materiály či vyzkoušet potravinářské postupy.