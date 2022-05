Děti tloustnou kvůli nedostatku pohybu, kraj dá více peněz na sport

Dětem čím dál víc chybí pohyb. Čtvrtina českých dětí váží víc, než by měla. Ve věku mezi 11 a 13 lety má nadváhu či obezitu až 37 procent chlapců. U dívek je to 29 až 30 procent. Na hmotnosti ovšem neúměrně přibývají i mnohem mladší děti, což dříve bylo spíš výjimkou.

Takové jsou závěry studie Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. I to je jeden z důvodů, proč chce Liberecký kraj podporovat školní a nevýkonnostní sport, ovšem odborně vedený.

„Chceme, aby školy víc zřizovaly různé sportovní odpolední kroužky. Školství teď není postavené na to, aby se děti hýbaly. Peníze jsou na počítače, doučování, nové učebny, ale ne na volnočasový sport. Zodpovědní ředitelé to podporují, ale je spousta škol, kde tomu tak není,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Dan Ramzer.

Podle vedoucího krajského odboru mládeže a sportu Tomáše Pokorného má úbytek spontánních pohybových aktivit na děti devastující účinek.

„Ohrožené nejsou jen pohybové návyky, ale má to dopad i zdravotní, což se pak odráží i na trhu práce. Není nutné, aby co nejvíc dětí dělalo vrcholový sport, ale aby měly možnost chodit po škole na sportovní kroužek. Ať už v rámci družiny nebo na klasický kroužek sportovních her,“ zmínil Pokorný.

Úbytek dětí trápí sportovní oddíly

S úbytkem dětí se přitom potýkají i zavedené sportovní oddíly zaměřené na extrémnější sporty.

„Všichni víme, že bez dětí a rozvoje mládežnického sportu to nepůjde. Ale členská základna se ztenčuje. Znát je to hlavně u akrobatického lyžování, skoků na lyžích, snowboardu, severské kombinace. Jde o nebezpečné sporty, rodiče jsou opatrnější a dětem se zase tolik nechce podstupovat náročné tréninky. Snažíme se to změnit,“ řekl Michael Georgiev, šéftrenér Dukly Liberec a člen krajského výboru pro sport a tělovýchovu.

Kraj chce nově podporovat i obnovu zastaralých sportovišť, tělocvičen, sportovních hal, stadionů. „Řada z nich už dnes nesplňuje nejmodernější požadavky, což rozvoj sportu limituje. Je to mimo jiné i tím, že stále neexistuje transparentní systém státní podpory na rekonstrukce sportovní infrastruktury nebo na stavbu nových sportovišť. To způsobuje, že řada z nich je zastaralá a úroveň v jednotlivých regionech ČR je hodně rozdílná,“ přibližuje Pokorný.

Kraj vyčlenil zatím 6 milionů korun v každém roce, ze kterých se bude přispívat obcím, které mají v plánu opravit svá sportoviště.

„Vnímáme to jako prioritu. Rozhodli jsme se omezit finanční podporu sportovních akcí právě proto, aby byly peníze na lepší sportoviště. Původně jsme chtěli dát 10 milionů, ale kvůli válce na Ukrajině a škrtům v rozpočtu z toho sešlo. Nicméně, pokud se z přebytku hospodaření kraje podaří získat další peníze pro sport, tak 45 procent půjde na lepší sportoviště,“ sdělil Ramzer.

Kraj nemá přehled o sportovištích

Podrobný přehled, jaké sportovní haly, tělocvičny, hřiště a další sportovní areály v regionu jsou a v jakém jsou stavu, ale kraj nemá. Mimo jiné proto, že mají různé vlastníky. Ať už obce, sportovní svazy nebo komerční subjekty. Problém je i s nemožností nahlížet do registru sportovců.

„To pak vede k tomu, že někteří jsou v registru načerno, jsou tam nahlášení, aniž by pravidelně v nějakém oddíle sportovali,“ nastínil Pokorný.

„Hodně jsme si v tomhle slibovali od Národní sportovní agentury, ale ta je spíš ve vzduchoprázdnu. Nikdo pořádně nekontroluje, na co peníze jdou a v jaké výši. Jsou kluby, které z různých stran dostávají tolik peněz, že pomalu neví, za co by je utratily, a jiné pak sotva přežívají. To bychom chtěli zlepšit,“ poukazuje Ramzer.

Na podporu sportu tak bude kraj v následujících letech vydávat ročně minimálně 35 milionů korun. Nejvíc peněz má jít na podporu dětských a mládežnických oddílů, na zmíněnou obnovu sportovišť a různé významné sportovní akce.

Pravidelně pak bude kraj každým rokem podporovat údržbu běžeckých tratí na Jizerské, Krkonošské a Lužickohorské magistrále a tratí pro horská kola na Singltreku pod Smrkem.

„Chceme, aby Liberecký kraj byl v oblasti sportu nejlepší v republice. A v některých oblastech dokonce excelentní,“ dodal Pokorný.

Po náročné diskuzi tak kraj stanovil devět sportů, které považuje pro region za stěžejní. Jde o atletiku, běžecké lyžování, biatlon, florbal, fotbal, lední hokej, plavání, sportovní gymnastiku a volejbal.