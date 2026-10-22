Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Děti oslovil neznámý řidič, upozornila školská zařízení. Případy řeší policie

Eliška Klimšová
  15:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Několik dětí v Novém Boru se snažil do svého auta nalákat cizí muž. Jako první o tom v úterý 20. října informovala tamní ZŠ náměstí Míru. O dva dny později se přidal také Dům dětí a mládeže. Případem se zabývají policisté.

„Mladší muž kontaktoval naší žákyni u Polikliniky Nový Bor a chtěl, aby k němu nastoupila do černé dodávky. Tuto skutečnost zákonný zástupce žákyně oznámil na městskou policii i Policii ČR,“ napsal rodičům ředitel ZŠ náměstí Míru Jakub Ujka a dodal, že je s policisty domluvený na intenzivnějších hlídkách v okolí školy, kde k incidentu došlo.

Řidiče, který v úterý oslovil školačku před poliklinikou v Novém Boru, se republikové policii podařilo vypátrat a vyslechli ho. „Můžeme proto veřejnost ujistit, že v tomto případě o nebezpečný kontakt s dítětem nešlo. Teď nám ještě zbývá vypátrat řidiče, na kterého si stěžoval ve středu jeden chlapec,“ podotkla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Muž chtěl ze školky odvést cizí dítě. Není nebezpečný, policie případ odložila

K druhému případu podle oznámení došlo ve Wolkerově ulici. „Pokoušel se navázat fyzický kontakt s chlapcem, který odcházel ze zájmového útvaru. Doporučujeme rodičům, aby v zájmu ochrany svých dětí zajistili jejich bezpečný přesun,“ varovala ředitelka DDM Smetanka Olga Koutná.

„Informace, které jsme v tomto týdnu přijali od rodičů dvou školáků, kteří se měli dostat do podezřelého kontaktu s neznámým řidičem v Novém Boru, důkladně prověřujeme. Obě děti nicméně podezřelého i jeho vozidlo popisují zásadně odlišně, proto je na místě se zamyslet i nad tím, jak jejich vnímání ovlivňují příspěvky na sociálních sítích a následné diskuse k nim,“ upřesnila mluvčí Baláková s tím, že policie nic nepodceňuje a rodičům doporučuje, aby se svými dětmi o jejich osobní bezpečnosti hovořili průběžně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez kostek a výmolů. Asfaltka na Zlaté návrší těší cyklisty, jiné zlobí

Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je po rekonstrukci.

Závěrečný pětikilometrový úsek Masarykovy horské silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se po rekonstrukci za víc než 20 milionů korun znovu otevřel. V celé délce je nový asfaltový...

Slíbili jí artroskopii, místo toho přeřízli kost. Teď žaluje nemocnici, chce odškodnění

Premium
Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové...

Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové osteotomii, při níž jí přeřízl kost a změnil její postavení. Žena tvrdí, že s takovým zákrokem nesouhlasila. U soudu se...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama

Sestřih zápasu
Martin Cedidla z Jablonce smutně reaguje na inkasovaný gól proti Plzni.

Plzeňští fotbalisté si po nezdaru v pohárové Evropě spravili chuť a z Jablonce si odváží cenné vítězství. Po gólech Dweha, Kabonga a Memiče vedli už o tři góly, nakonec se však museli ještě o body...

Známé liberecké Casino je minulostí. V replice stavby je teď infocentrum

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi....

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi. Na Masarykově třídě v Liberci nyní stojí její replika. Návštěvníkům nabídne turistické informační centrum, zázemí pro...

Děti oslovil neznámý řidič, upozornila školská zařízení. Případy řeší policie

ilustrační snímek

Několik dětí v Novém Boru se snažil do svého auta nalákat cizí muž. Jako první o tom v úterý 20. října informovala tamní ZŠ náměstí Míru. O dva dny později se přidal také Dům dětí a mládeže. Případem...

22. října 2026  15:59

Studenti vytvořili pro zoo velkoformátovou mozaiku. Představuje velké kočky

Společné dílo desítek studentů ze tří uměleckých škol nyní vítá návštěvníky...

Společné dílo desítek studentů ze tří uměleckých škol nyní vítá návštěvníky pavilonu šelem v Zoo Liberec. Velkoformátová skleněná mozaika nazvaná Šelmárium na ploše 4,6 krát 1,8 metru zachycuje...

22. října 2026  14:04

Vyhrocená situace na jabloneckém gymnáziu se stabilizovala. Kraj hledá nového ředitele

Ještě před pár měsíci vyhrocená situace na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu se...

Ještě před pár měsíci vyhrocená situace na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu se stabilizovala, dočasnému řediteli Tomášovi Hofrichterovi se podařilo doplnit také členy pedagogického sboru. Liberecký...

22. října 2026  9:40

Volal jsem do Chelsea, jak na to, žertoval Kozel. Zápas s Brightonem má za svátek

Trenér Jablonce Luboš Kozel byl před zápasem s Brightonem v dobré náladě.

Z těch statistik jde respekt: výhry v posledních šesti soutěžních zápasech, aktuálně nejlepší útok a společně s Arsenalem také nejpevnější obrana v anglické Premier League. I proto trenér...

22. října 2026  6:16

Mladej, hlavně bez chyby! Kachlíř vyčnívá, jak v extralize zacházet s novými talenty?

Premium
Liberecký obránce Lukáš Kachlíř s pukem na hokejce v zápase proti Hradci...

Spoluhráči se vedle něj vystřídali, role učitele zůstává. S Tomášem Galvasem už Radima Šimka pojí jistá sladěnost, s Lukášem Kachlířem se na startu nové sezony postupně seznamoval. Dovednosti dalšího...

22. října 2026

Známé liberecké Casino je minulostí. V replice stavby je teď infocentrum

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi....

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi. Na Masarykově třídě v Liberci nyní stojí její replika. Návštěvníkům nabídne turistické informační centrum, zázemí pro...

21. října 2026  15:30

Starostou Semil bude poslanec Pražák, senátorka Mlejnková zasedne v radě

Starostou bude David Pražák (uprostřed), místostarosty Tomáš Sábl (vlevo) a...

Novým semilským starostou se stane poslanec David Pražák za ANO. Hnutí se na tom domluvilo s uskupením Moje Semily, které volby vyhrálo. Jeho lídr Sebastian Kuršel bude prvním místostarostou. Na...

21. října 2026  8:19

Obavy z fotbalových fanoušků v Jablonci. Policisté vyrazí do ulic na koních i se psy

Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)

Mimořádná bezpečnostní opatření připravuje policie v Jablonci nad Nisou, na tamní Střelnici se ve čtvrtek ve druhém kole Konferenční ligy utkají fotbalisté FK Jablonec a Brightonu. Policisté...

20. října 2026  13:22

Jablonec protnuly nové korálkové trasy, provedou centrem pěšky a bez bloudění

Jeden z nových ukazatelů v Jablonci

Dvěma novými korálkovými trasami se pyšní Jablonec nad Nisou. Návštěvníky i obyvatele provedou významnými lokalitami v centru. Zelená a červená cesta představují jednoduchý způsob, jak město poznávat...

20. října 2026  12:21

Slíbili jí artroskopii, místo toho přeřízli kost. Teď žaluje nemocnici, chce odškodnění

Premium
Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové...

Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové osteotomii, při níž jí přeřízl kost a změnil její postavení. Žena tvrdí, že s takovým zákrokem nesouhlasila. U soudu se...

19. října 2026  16:05

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Nebudeme zavření v kancelářích. Budoucí primátor Zelenka chce otevřenou radnici

Olomouckým primátorem pro roky 2026 až 2030 se má stát Marek Zelenka z hnutí...

Po podpisu koaliční smlouvy na olomoucké radnici vyšli představitelé nového vedení města na Horní náměstí k Arionově kašně, kde se vyfotili a dávali první rozhovory. Podle budoucího primátora Marka...

19. října 2026  14:46

Pouze kmenoví pracovníci, autobusem až domů. Drylock je zaměstnavatelem roku

Jeden ze svozových autobusů Drylocku.

Výrobce hygienických potřeb Drylock Technologies z Hrádku nad Nisou posedmé zvítězil v regionu v soutěži Pluxee Zaměstnavatel roku. Společnost, která má na severu Čech svůj hlavní závod, zaměstnává...

19. října 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×