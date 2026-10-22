„Mladší muž kontaktoval naší žákyni u Polikliniky Nový Bor a chtěl, aby k němu nastoupila do černé dodávky. Tuto skutečnost zákonný zástupce žákyně oznámil na městskou policii i Policii ČR,“ napsal rodičům ředitel ZŠ náměstí Míru Jakub Ujka a dodal, že je s policisty domluvený na intenzivnějších hlídkách v okolí školy, kde k incidentu došlo.
Řidiče, který v úterý oslovil školačku před poliklinikou v Novém Boru, se republikové policii podařilo vypátrat a vyslechli ho. „Můžeme proto veřejnost ujistit, že v tomto případě o nebezpečný kontakt s dítětem nešlo. Teď nám ještě zbývá vypátrat řidiče, na kterého si stěžoval ve středu jeden chlapec,“ podotkla policejní mluvčí Ivana Baláková.
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Muž chtěl ze školky odvést cizí dítě. Není nebezpečný, policie případ odložila
K druhému případu podle oznámení došlo ve Wolkerově ulici. „Pokoušel se navázat fyzický kontakt s chlapcem, který odcházel ze zájmového útvaru. Doporučujeme rodičům, aby v zájmu ochrany svých dětí zajistili jejich bezpečný přesun,“ varovala ředitelka DDM Smetanka Olga Koutná.
„Informace, které jsme v tomto týdnu přijali od rodičů dvou školáků, kteří se měli dostat do podezřelého kontaktu s neznámým řidičem v Novém Boru, důkladně prověřujeme. Obě děti nicméně podezřelého i jeho vozidlo popisují zásadně odlišně, proto je na místě se zamyslet i nad tím, jak jejich vnímání ovlivňují příspěvky na sociálních sítích a následné diskuse k nim,“ upřesnila mluvčí Baláková s tím, že policie nic nepodceňuje a rodičům doporučuje, aby se svými dětmi o jejich osobní bezpečnosti hovořili průběžně.