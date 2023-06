Česká Lípa představí manuál na jednotný design košů, mříží i veřejných ploch

Lavičky, zábradlí, odpadkové koše, cyklistické stojany, mříže či madla. Vše by měl sjednocovat jednoduchý a střídmý design, který nemusí být za každou cenu originální. To je jedno z doporučení autorů „Manuálu veřejných prostranství“, kteří se v něm zaměřili i na městský mobiliář.

Apelují na to, aby jednotlivé prvky byly sladěné, byť by pocházely od různých dodavatelů. Jednotný odstín by měly mít také kovové či dřevěné části. A robustnímu těžkopádnému designu konstrukcí by se mělo vedení města při nákupu či výměně mobiliáře raději zcela vyhýbat.

„Věřím, že když bude veřejné prostranství občanům dávat logiku, budou se v něm dobře orientovat, bude pro ně čitelné, příjemné na pohled a vytvoří jeden harmonický celek, tak v něm budou chtít trávit více času,“ konstatovala starostka Jitka Volfová.

Manuál, který schválili radní na svém červnovém jednání, je podle místostarosty Martina Brože pro samosprávu závazný. Poslouží například při přípravě investic, jeho zásadami se bude vedení města řídit i při údržbě a správě svého majetku. Zabývá se ideální podobou městské památkové zóny, poukazuje ale i na potenciál a problémy širšího centra. Nabízí tipy, jak oživit opuštěná místa, ať už v okolí vodního hradu nebo řeky Ploučnice. Autoři považují řeku za jedno z nejcennějších území, které se časem téměř ztratilo.

„Regulovaný tok Ploučnice je dnes od centra České Lípy prakticky odříznutý. Řeka a její břehy by neměly tvořit bariéru, ale naopak spojovat,“ stojí v dokumentu pražského MCA ateliéru. Architekti zároveň předkládají způsoby, jak řeku do života města opět začlenit.

Propojení parků a omezení reklamy

Jejich pozornosti neunikly ani travnaté plochy a parky v historickém jádru, jejichž spojením by mohl vzniknout takzvaný „zelený prstenec“, který by obyvatelé využívali nejen k procházkám. Místostarosta si pochvaluje část věnovanou reklamnímu smogu. „Reklama nyní dominuje veřejnému prostoru, přitom v centru města je mnoho krásných budov, které je škoda skrývat pod nánosem cedulí. Pravidla obsažená v manuálu se dají využít jako podklad při tvorbě městské vyhlášky pro venkovní reklamu,“ uvedl Martin Brož.

Dokument, s jehož přípravou začalo město v loňském roce, je rozdělený na několik částí. Kromě zhodnocení stávajícího stavu obsahuje i doporučení a pravidla, jak by mělo město k veřejnému prostoru přistupovat – jednak s důrazem na identitu České Lípy, ale i s ohledem na charakter konkrétního území. „Na tvorbě manuálu se podíleli také občané, kteří v loňském roce vyplnili anketu. Jejich postřehy do něj byly zapracovány,“ poznamenala starostka.

S několikasetstránkovým manuálem se mohou zájemci seznámit na webu města, na výstavních panelech na náměstí Dr. E. Beneše nebo na veřejném zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve velkém sále ZUŠ, kde jej představí přímo autoři z MCA ateliéru.