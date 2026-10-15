„Carporty jsou na to připravené. Samozřejmě, že pokud jsou zasněžené, tak elektřinu nevyrábí a sníh se bude muset sundávat,“ konstatoval Vladimír Zadina, generální ředitel firmy AirPlus, která je členem společnosti ČEZ ESCO, jež carport postavila.
Parkoviště, které pojme až 500 automobilů, tvoří na 2 700 fotovoltaických panelů. Ty vyrobí kolem dvou gigawattů elektřiny ročně. Částečně tak pokryjí spotřebu továrny vyrábějící klimatizace do automobilů – podle Zadiny půjde o čtyři až pět procent.
„A ve spojení s již postavenou fotovoltaickou elektrárnou se bavíme o skoro desetině spotřeby, která je kryta touto bezpečnou a čistou elektřinou,“ dodal s odkazem na klasickou FVE s výkonem 1,8 MWp, která již stojí na pozemku zdejšího závodu od roku 2024.
K tomu, aby mohla být nová elektrárna uvedena do provozu, zbývá zajistit ještě poslední administrativní úkony. Podle generálního ředitele ČEZ ESCO Kamila Čermáka by měla začít fungovat do poloviny listopadu.
Panely dodal ČEZ ESCO Densu za symbolickou jednu korunu, investici mu bude výrobce autoklimatizací splácet deset let v ceně odebírané elektřiny. „Fotovoltaická elektrárna je téměř dvojnásobná oproti původnímu lídrovi na soukromé instalaci v Českém Krumlově,“ zdůraznil Zadina.
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Kromě toho, že ČEZ ESCO elektrárnu na parkovišti zprovozní, zůstane zmíněných deset let v jeho majetku. „My ji spravujeme, čistíme a sledujeme její provoz,“ doplnil Zadina. Po smluveném období předá ČEZ ESCO elektrárnu zákazníkovi, což bude zhruba v polovině životnosti této FVE.
Již nyní pod konstrukcemi parkují stovky automobilů, k dispozici mají řidiči také čtrnáct nabíječek na nabíjení elektromobilů. Zcela plné je parkoviště zejména při střídání směn mezi 13. a 15. hodinou, tedy v době, kdy do a z továrny míří zaměstnanci z širšího okolí i příhraničí.
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„Naše portfolio zaměstnanců jsou samozřejmě čeští zaměstnanci, částečně polští, které rozvážíme z okolí Bogatyně, a nedílnou součástí jsou momentálně také ukrajinští pracovníci,“ uvedl ředitel výroby Densa Lukáš Starý.
„Denně v našem libereckém závodě vyrobíme přes 9 600 automobilových klimatizačních jednotek. A řádově obdobný objem dalších komponentů pro termální systémy, což je náročné nejen lidskými silami, ale právě i energeticky,“ uzavřel prezident Denso Manufacturing Czech Akihiko Kakiuchi s tím, že carport uleví nákladům a že se díky FVE daří firmě snižovat uhlíkovou stopu.